Automobilismo: Pedro Bezerra estreia com força na temporada 2025

Toda abertura de temporada no automobilismo é uma verdadeira incógnita. Nunca se sabe exatamente como o carro vai se comportar, como será a disputa na categoria e quais desafios surgirão. No entanto, Pedro Bezerra mostrou muita força e determinação no início dos trabalhos para a temporada deste ano.

A bordo da Mercedes AMG GT4 #76, o piloto acelerou forte na primeira etapa do Road To 1000 Milhas 2025, uma prova de duas horas de duração, realizada na capital paulista.

Diante de um grid composto por diversos tipos de carros e categorias, Bezerra contou com um grande parceiro: Enzo Gianfratti, campeão da temporada 2024 da AMG Cup na categoria GT4.

A corrida, que reuniu 35 carros no grid, foi um verdadeiro espetáculo, com estratégias de boxes e disputas intensas. Alguns sustos marcaram a prova, mas nada que impedisse a dupla de alcançar um excelente resultado. Bezerra teve um ótimo desempenho, mantendo voltas consistentes durante seu stint. Gianfratti seguiu no mesmo ritmo, e juntos, conseguiram levar o Tubarão ao segundo lugar na categoria GT4 e à quarta posição na classificação geral – um resultado muito satisfatório para o início da temporada.

“Foi uma corrida espetacular! Pilotar ao lado do Enzo Gianfratti, que além de campeão da AMG Cup, na minha opinião, é o melhor piloto de GT4 em atividade, foi uma verdadeira escola para mim”, desse Pedro

“Conquistamos um segundo lugar na nossa categoria e o quarto no geral, em um grid com quase 40 carros, o que é um grande resultado. Ainda mais levando em consideração que tivemos alguns contratempos durante a prova. O longo safety car acabou atrapalhando nossa estratégia, e às vezes, uma corrida não é decidida apenas pelo carro e pelo piloto, mas também pelo momento da saída dos boxes e outros fatores que cercam a disputa.”

“Saio muito feliz e satisfeito com o trabalho, com a equipe VCEN, com o carro e com a entrega do Enzo. Demos o nosso máximo! Este ano, vamos continuar competindo no Road To 1000 Milhas e focar na GT Series”, declarou Bezerra.

Já Gianfratti também celebrou a parceria e o desempenho da equipe. “Primeiramente, quero agradecer ao Pedrão (Bezerra) pelo convite. Muito obrigado, cara, você é bravo.”

“Sobre a corrida, o Pedro largou muito bem e fez dois stints incríveis. Infelizmente, tivemos um pouco de azar com o lucky dog no final da prova, mas isso faz parte do automobilismo. Fico feliz por ter tido a oportunidade de pilotar novamente esse carro tão bonito e charmoso, o Tubarão. Agora, vamos com tudo para a próxima!”, destacou Enzo Gianfratti.

Pedro Bezerra conta com o apoio da Log Place Logística Inteligente, Vizio Tech, Max Arena, O Padrinho Podcast, Golden Sat, Steel Tech e Trouw. Siga o @pedroshark76.