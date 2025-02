Golpistas são presos vendendo ingressos falsificados durante show de Shakira em SP

O Morumbi, um dos mais icônicos estádios de São Paulo, foi palco do aguardado show da renomada cantora colombiana Shakira. Enquanto milhares de fãs se reuniam para apreciar a apresentação, uma operação policial resultou na prisão de dois golpistas nas proximidades do local.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades, um homem de 41 anos e seu filho, de 21 anos, estavam utilizando um veículo como base para suas atividades ilícitas. O carro estava estacionado nas imediações do estádio e, durante a abordagem policial, os suspeitos foram flagrados confeccionando ingressos falsificados.

As investigações revelaram que no interior do automóvel foram encontrados equipamentos utilizados na falsificação, incluindo uma impressora, um notebook e diversos celulares. Além disso, os policiais apreenderam uma quantidade significativa de ingressos e pulseiras que supostamente garantiam acesso a áreas VIP não apenas do show de Shakira, mas também de outros eventos futuros. Todos os itens eram falsos.

Outro veículo utilizado pela dupla também foi confiscado e levado à delegacia para averiguações adicionais.

Em declaração à imprensa, as autoridades informaram que o pai possui um extenso histórico criminal, com pelo menos 14 prisões anteriores relacionadas a estelionato. Por sua vez, o filho já havia sido autuado duas vezes pelo mesmo tipo de crime. Ambos foram encaminhados à delegacia do portal do Morumbi e permanecem à disposição da Justiça.