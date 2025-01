Golpista finge ser Brad Pitt e rouba R$ 5,2 milhões de mulher na França

Uma designer de interiores francesa identificada apenas como Anne, de 53 anos, foi vítima de um golpe que resultou na perda de 830 mil euros, cerca de R$ 5,2 milhões. O golpista se passou pelo ator Brad Pitt e convenceu a vítima a realizar transferências financeiras sob a alegação de ajudar em custos médicos.

O criminoso utilizou tecnologia de inteligência artificial para criar imagens do suposto ator em uma cama de hospital, alegando estar em tratamento contra câncer e enfrentando dificuldades financeiras após o divórcio com Angelina Jolie. O contato inicial ocorreu no Instagram, em setembro de 2023, por meio de um perfil que se apresentava como “Jane Etta Pitt”, alegando ser a mãe do ator.

Anne, que passava por um momento emocionalmente delicado, acreditou na história e manteve o contato com o falso Brad Pitt. A realidade veio à tona quando ela descobriu o envolvimento do ator verdadeiro com Ines de Ramon e percebeu que havia sido enganada.

A designer denunciou o caso às autoridades francesas em agosto de 2024. Atualmente, ela está em tratamento em uma clínica especializada, enfrentando um quadro severo de depressão. O caso serve como um alerta sobre os perigos de golpes que exploram emoções e tecnologias avançadas para enganar vítimas.