Angelina Jolie e Brad Pitt encerram disputa judicial após divórcio conturbado

Após um longo e tumultuado processo de desenhos, Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram a um acordo, encerrando mais uma etapa das desavenças que se arrastaram desde 2016. A resolução foi anunciada pelo advogado de Jolie, que destacou o rompimento da atriz em concluir parte desse processo árduo. Segundo James Simon, o principal objetivo de Angelina é encontrar paz e promover a cura para sua família após anos de batalhas judiciais.

O relatório entre os dois astros de Hollywood não envolveu apenas questões pessoais, mas também disputas legais sobre a guarda dos seis filhos e a propriedade da vinícola Château Miraval, adquirida em 2008. A vinícola tem grande significado para o casal, sendo o local onde se casaram em 2014. Em 2021, Pitt processou Jolie, alegando que ela violou um acordo verbal ao vender sua parte da vinícola ao bilionário russo Yuri Shefler.

Além dessas disputas, Angelina obteve uma vitória recente nos tribunais, garantindo a divulgação de documentos que podem expor comportamentos questionáveis ​​de Pitt durante o relacionamento. Os representantes legais da atriz alegaram que esses documentos revelaram “comunicações falsas” e mentiras direcionadas às autoridades.

Com o estágio dessa fase do vídeo, abre-se um novo capítulo para ambos os atores e seus filhos. O foco agora parece ser um acompanhamento da harmonia familiar, enquanto Angelina busca seguir em frente com sua vida e a de seus filhos.