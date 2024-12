Brad Pitt muda-se para mansão de luxo em Los Feliz, tornando-se vizinho de Angelina Jolie

Nos últimos anos, a vida pessoal de Brad Pitt tem sido frequentemente destaque na mídia, principalmente em relação à sua tumultuada separação de Angelina Jolie. Recentemente, Pitt e sua namorada, Inés de Ramón, mudaram-se para uma nova residência em Los Angeles. A mansão, localizada no bairro de Los Feliz, é um símbolo de luxo e segurança, sendo um dos locais mais exclusivos da cidade. Avaliada em US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 30 milhões), a casa, construída na década de 60, possui uma arquitetura moderna, com predominância de aço e vidro.

A residência de 200 metros quadrados dispõe de três quartos e três banheiros, incluindo uma suíte principal equipada com banheira de hidromassagem. Na área externa, os moradores podem desfrutar de uma piscina e um ofurô, complementando o estilo sofisticado do imóvel.

Curiosamente, a escolha da nova morada torna Brad Pitt vizinho de sua ex-esposa, Angelina Jolie. Apesar da proximidade geográfica, o relacionamento entre os dois continua marcado por batalhas judiciais. Na semana passada, Jolie obteve uma vitória legal relacionada a alegações de abuso durante o casamento, que se estendeu por 12 anos até o divórcio em 2016.

Juntos, Pitt e Jolie são pais de seis filhos: Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) e os gêmeos Knox e Vivienne (16). Este novo capítulo na vida de Pitt em Los Feliz pode representar um recomeço tanto pessoal quanto profissional.

A mudança para Los Feliz simboliza mais do que um simples deslocamento físico; representa também uma fase distinta na vida de Brad Pitt. Com a contínua evolução dos processos judiciais e seu novo relacionamento com Inés de Ramón, o ator parece estar buscando estabilidade em meio ao turbilhão público que cerca sua vida pessoal.