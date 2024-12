Golpes Financeiros em Alta: Dicas para Compras Seguras no Fim de Ano no Brasil

O fim de ano no Brasil é um período repleto de festividades e compras, especialmente com o pagamento do 13º salário. No entanto, essa época também é marcada pelo aumento de golpes financeiros, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). O diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes, José Gomes, alerta os consumidores sobre a importância de redobrar a atenção durante as compras.

Entre os golpes mais comuns estão:

Falsas vendas , onde criminosos criam sites fraudulentos que imitam e-commerces conhecidos. É importante desconfiar de preços muito abaixo da média e de pressões para fechar compras rapidamente .

, onde criminosos criam que imitam e-commerces conhecidos. É importante desconfiar de e de . Phishing , que busca obter dados pessoais através de mensagens e emails enganosos . Verificar os links antes de clicar é essencial.

, que busca obter através de . Verificar os é essencial. Troca do cartão , onde golpistas substituem o cartão da vítima no momento da devolução.

, onde golpistas substituem o cartão da vítima no momento da devolução. Golpe da maquininha quebrada , em que o cliente não consegue ver o valor cobrado. É fundamental recusar pagamentos em máquinas danificadas .

, em que o cliente não consegue ver o valor cobrado. É fundamental . Golpe do brinde, em que criminosos se apresentam como prestadores de serviços para entregar presentes fictícios, solicitando taxas pagas com cartão.

Para evitar ser enganado durante as compras de fim de ano, a Febraban recomenda:

Pesquisar preços e escolher lojas confiáveis .

. Manter o sistema operacional atualizado.

A conscientização sobre esses golpes é fundamental para garantir uma experiência de compra segura e agradável.