Golpe do IPVA 2025 engana motoristas com falsos descontos

O período de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2025 está sendo usado por criminosos para a aplicação de golpes.

A Kaspersky identificou pelo menos 15 domínios diferentes usados por criminosos para enviar mensagens SMS que direcionam as vítimas a sites falsos, disfarçados de plataformas legítimas, geralmente com domínio “.org“.

O golpe começa com o envio de uma SMS oferecendo descontos de até 45% no pagamento do valor do imposto. O link informado na mensagem de texto leva a um site que simula uma consulta de veículos. No site, ao inserir a placa do veículo, são exibidos todos os outros dados do veículo, criando uma falsa sensação de segurança e autenticidade.

Em seguida, o site solicita o CPF da vítima, alegando ser necessário para a quitação da dívida, mas é uma forma de ter acesso ao dado do contribuinte para possíveis futuros golpes. No final, oferece a opção de pagamento via QR Code do Pix, que direciona o dinheiro para uma conta de titularidade dos criminosos. Segundo a Kaspersky, o método de pagamento instantâneo dificulta o rastreamento e a recuperação dos valores transferidos.

Fabio Assolini, diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky para a América Latina, classificou essa variante de golpe como a mais agressiva de phishing relacionada ao IPVA até o momento, destacando que a aparência legítima do site e a exibição dos dados do veículo aumentam a confiança das vítimas.

O IPVA é uma obrigação anual que deve ser paga por motoristas de veículos ao estado onde foi emitido o Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor). Quem deixar de recolher o imposto ficará sujeitos à multa.

Em São Paulo, o IPVA 2025 pode ser pago a partir desta segunda-feira (13) em até cinco vezes, mas aqueles que optarem pelo pagamento à vista em janeiro terão desconto de 3%. É o mesmo percentual oferecido aos proprietários de veículos registrados no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Já no Espírito Santo, aqueles que realizarem o pagamento à vista terão um desconto de 15%.

Alguns proprietários podem pedir a isenção dos veículos, como no caso de pessoas com deficiência, mas a decisão também depende das regras determinadas por cada um dos estados do país.

COMO EVITAR CAIR EM GOLPES AO PAGAR O IPVA 2025

– Desconfie de ofertas muito vantajosas

– Verifique cuidadosamente os links antes de clicar e não insira informações pessoais em sites suspeitos

– Não forneça informações pessoais ou financeiras em sites desconhecidos ou não verificados

– Confirme informações com fontes oficiais, como órgãos governamentais, para verificar a veracidade de ofertas relacionadas a impostos

– Mantenha seu software antivírus e anti-malware atualizado, pois ele pode reconhecer sites falsos e links maliciosos