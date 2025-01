Tudo sobre o IPVA 2025: vencimentos, parcelamento e descontos

O início do ano é marcado para os proprietários de veículos se programarem para o recolhimento do IPVA. Esse imposto é regulamentado no Estado de São Paulo pela Lei 13.296/2008 e sua arrecadação tem suma importância para a manutenção dos serviços públicos. Do total, 20% são destinados à Educação Básica (Fundeb) e o valor remanescente é repartido igualmente entre o Estado e os municípios de registro do veículo, ajudando assim a compor o orçamento para atender as demandas da população em diversas áreas.

Para fixar os valores que serão recolhidos, a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) encomenda uma pesquisa à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) que determina os valores venais dos veículos. Para 2025, o levantamento foi feito com base nos preços de venda de setembro de 2024, abrangeu 13.087 modelos de veículos e revelou uma queda média de 0,57% nos preços em comparação com 2023.

Com o valor venal dos veículos definido, são aplicadas as alíquotas do IPVA para cada tipo de veículo: 1% para veículos de locadoras registrados em São Paulo, 1,5% para caminhões, 2% para motocicletas, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado, e 4% para os demais tipos (automóveis, utilitários, picapes cabine dupla e outros).

No Estado de São Paulo, 10 milhões de veículos estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação e cerca de 607 mil veículos são isentos ou imunes do pagamento do IPVA (como taxistas, pessoas com deficiência, templos de qualquer culto, entidades educacionais ou de assistência social sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus utilizados no transporte urbano – veja os detalhes de cada um aqui). Em 2025, também passam a ser isentos os carros híbridos plenos e plug-in (confira os critérios, progressão da alíquota e os detalhes aqui).

Calendário de vencimentos

Com uma frota tributável de 18,3 milhões de veículos, o Governo de SP, por meio da Sefaz-SP, disponibiliza o calendário de vencimentos do IPVA 2025 para que os contribuintes possam escolher a melhor opção para o pagamento.

Original – O vencimento integral e original do IPVA é em fevereiro, distribuído de acordo com a placa final do veículo. Esse também é o marco para a contagem de juros de mora e multa (0,33% por dia de atraso, até 20%) para quem deixar de pagar ou atrasar seu vencimento.

Desconto – Entretanto, aos proprietários que pretendem antecipar o pagamento do imposto em cota única, é concedido o desconto de 3% no recolhimento em janeiro. O desconto é vantajoso para quem pode quitar adiantado, pois apresenta um rendimento maior que o da poupança, por exemplo.

Parcelamento – Já aos proprietários que querem parcelar o valor do IPVA, devem se atentar ao calendário de janeiro, pois a primeira parcela já deve ser recolhida neste mês. Essa opção não tem desconto e pode ser dividida em até cinco vezes, dependendo do valor total do IPVA:

– Em 3 vezes, de janeiro a março (IPVA entre R$ 222,12 e R$ 296,16);

– Em 4 vezes, de janeiro a abril (IPVA entre R$ 296,16 e R$ 370,20);

– Em 5 vezes, de janeiro a maio (IPVA acima de R$ 370,20).

Valores de IPVA inferiores a R$ 222,12 não podem ser parcelados.

Para quem optar pelo parcelamento, para facilitar a memorização dos vencimentos, a Sefaz-SP manteve todos os vencimentos no mesmo dia do mês para cada final de placa. Por exemplo, veículos com final de placa 1 tem vencimento em 13 de janeiro, 13 de fevereiro, 13 de março, 13 de abril e 13 de maio. Se o vencimento ocorrer no final de semana, feriado ou dia em que não houver expediente bancário no município de registro do veículo, o pagamento pode ser feito no próximo dia útil (confira a tabela abaixo).

Caminhões – Os caminhões têm prazos diferenciados: para o pagamento integral em janeiro é concedido desconto de 3%. Aos que escolherem pagar em cota única, sem desconto, o vencimento será em 22 de abril. Para os proprietários que optarem pelo parcelamento em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro. (veja as tabelas completas abaixo).

Formas de pagamento

No Estado de São Paulo, o Pix é a forma preferencial de pagamento, sendo mais rápido, fácil e confirmado imediatamente. O recolhimento é feito por meio de QR code, gerado exclusivamente no site da Sefaz-SP, junto a cerca de 800 instituições financeiras, contemplando especialmente os cidadãos com contas digitais e que não possuem conta nos grandes bancos. O pagamento pelo pix deve ser feito sempre acessando o endereço “pixveiculos.fazenda.sp.gov.br” – sempre digite o endereço no campo apropriado do navegador, não use copie e cole nem clique em links, para evitar golpes. Ao ler o QR code com o aplicativo de banco ou instituição de pagamento, confira a informação de que o pagamento é destinado à Secretaria da Fazenda e Planejamento, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil. Caso o destinatário do QR code esteja diferente, não faça o Pix!

Para efetuar o pagamento do IPVA 2025 na rede bancária credenciada, basta o contribuinte utilizar o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor). O sistema bancário é integrado online ao da Sefaz-SP e apresentará os valores do IPVA e as opções de pagamento (integral ou parcelado). Assim que o pagamento é concluído a baixa é automática.

As tradicionais formas de pagamento estão mantidas. É possível efetuar o recolhimento por internet banking, aplicativos de celular, terminais de autoatendimento ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. Também é possível realizar o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Sefaz-SP (essa opção tem acréscimos financeiros estabelecidos pela operadora conveniada – avalie sua conveniência consultando as condições diretamente com a operadora escolhida).

Licenciamento

Os proprietários que desejam antecipar o licenciamento anual deverão quitar todos os débitos e valores exigíveis que recaiam sobre o veículo, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e, se for o caso, multas de trânsito.

Mais informações

A Sefaz-SP reforça que as páginas verdadeiras para informações do IPVA 2025 estão no domínio “sp.gov.br”. Não caia em golpes! Para mais informações, os proprietários dos veículos podem entrar em contato com a Secretaria pelos canais do Fale Conosco.

Todas as informações sobre IPVA podem ser consultadas na página do IPVA no portal da Sefaz-SP.

Confira abaixo o calendário de vencimento do IPVA 2025

Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares Mês janeiro fevereiro março abril maio Parcela 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Placa Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Final 1 13/jan 13/fev 13/mar 13/abr 13/mai Final 2 14/jan 14/fev 14/mar 14/abr 14/mai Final 3 15/jan 15/fev 15/mar 15/abr 15/mai Final 4 16/jan 16/fev 16/mar 16/abr 16/mai Final 5 17/jan 17/fev 17/mar 17/abr 17/mai Final 6 20/jan 20/fev 20/mar 20/abr 20/mai Final 7 21/jan 21/fev 21/mar 21/abr 21/mai Final 8 22/jan 22/fev 22/mar 22/abr 22/mai Final 9 23/jan 23/fev 23/mar 23/abr 23/mai Final 0 24/jan 24/fev 24/mar 24/abr 24/mai