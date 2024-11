Golpe de presente falso no aniversário: homem perde mais de R$ 8 mil

Um incidente de fraude ocorreu em Vitória, onde um homem de 51 anos foi vítima de um golpe que resultou na perda de mais de R$ 8 mil. O episódio se desenrolou no bairro Bento Ferreira, durante o horário de trabalho do aniversariante, quando um suposto entregador de presentes conseguiu roubar seu cartão de crédito.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o golpista, disfarçado de entregador, abordou a vítima solicitando o pagamento de uma taxa por meio de cartão. A abordagem durou cerca de sete minutos, durante os quais o criminoso simulou uma transação e posteriormente evadiu-se com o cartão da vítima.

A fraude teve início com uma mensagem recebida pela vítima via rede social, supostamente enviada por uma loja, informando sobre um presente surpresa que estaria à sua disposição. A mensagem oferecia a opção de retirada ou entrega do presente mediante pagamento de uma pequena taxa. Optando pela entrega, a vítima forneceu seu endereço profissional.

Ao chegar ao local indicado, o motoboy alegou aceitar apenas pagamento em cartão, justificando ser um prestador terceirizado. Após algumas tentativas frustradas de concluir a transação com diferentes máquinas, o entregador fugiu levando o cartão. Apesar do bloqueio do cartão ter sido realizado rapidamente, diversas transações somando mais de R$ 8.400 foram realizadas.

A vítima, que trabalha como diretor financeiro em uma instituição de ensino superior, relatou sentir-se vulnerável e exposto após o incidente. Ele expressou sua surpresa ao perceber que mesmo com sua experiência administrativa, não estava imune a esse tipo de crime.

Uma investigação policial foi iniciada para identificar os responsáveis pelo golpe. Paralelamente, foi descoberto que a loja mencionada na mensagem já havia alertado sobre tentativas semelhantes de fraude desde janeiro deste ano.

O especialista em segurança da informação Otávio Lube destacou que as maquininhas usadas no golpe provavelmente estavam manipuladas para capturar senhas dos cartões das vítimas. Ele enfatizou a importância de medidas preventivas como limitar valores diários para transações e utilizar pagamentos por aproximação para reduzir a exposição aos dados do cartão.

A crescente sofisticação dos golpes tem sido facilitada por vazamentos de dados pessoais, permitindo aos criminosos construir perfis detalhados das vítimas. Isso reforça a necessidade de cautela redobrada ao lidar com informações pessoais e financeiras na era digital.

A Polícia Civil permanece engajada na apuração dos fatos e solicita à população que qualquer informação relevante seja comunicada através do Disque-Denúncia (181). A situação serve como alerta para os riscos associados à segurança digital e a importância da conscientização pública sobre práticas seguras no uso de cartões e dados pessoais.