Golden Square Shopping e Redfit promovem aulão gratuito de Fit Dance

Para quem busca uma forma divertida de se exercitar, o Golden Square Shopping, em parceria com a Redfit, promove um aulão gratuito de Fit Dance. O evento acontecerá no dia 15 de março, às 14h, no palco da praça de alimentação, e é aberto ao público.

A atividade é uma oportunidade para quem deseja unir bem-estar e diversão ao som de ritmos contagiantes. Para participar, recomenda-se o uso de roupas confortáveis e a hidratação com uma garrafa d’água.

“Queremos oferecer experiências que incentivem um estilo de vida mais ativo e saudável para os nossos clientes. O Fit Dance é uma atividade dinâmica e acessível para todas as idades, promovendo bem-estar e interação em um ambiente animado”, destaca Renann gerente de marketing do Golden Square.

A ação faz parte do compromisso do shopping em proporcionar lazer e qualidade de vida para o público, tornando-se um ponto de encontro para quem busca diversão e hábitos saudáveis.

Serviço

Golden Square Shopping – Avenida Kennedy, 700/São Bernardo do Campo, SP.

Aulão Fit Dance com Redfit

Data: 15 de março

Horário: 14h

Local: Piso L3, palco da praça de alimentação – Gratuito.