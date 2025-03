Golden Square Shopping celebra o mês da mulher com promoções e experiências exclusivas

Em comemoração ao Mês da Mulher, o Golden Square Shopping preparou uma ação especial para suas clientes, reunindo descontos exclusivos e ofertas imperdíveis. De 06 a 23 de março, as consumidoras poderão garantir cupons que geram até 70% OFF em diversas lojas por meio do aplicativo do shopping.

A campanha “Elas Merecem” conta com benefícios exclusivos como sessão de auriculoterapia na Rokuzen de R$ 69,00 por R$ 48,00 e o combo com corte + escova + babyliss + hidratação loreal de R$300,00 por R$149,90 na Stylish Selection.

Para participar da promoção – que traz ainda uma oferta exclusiva para a inauguração do Buddha Spa no dia 11 de março, a maior rede de spas urbanos da América Latina oferece um Mini Day SPA individual de R$328,00 por R$249,00 – basta acessar o aplicativo do Golden Square e conferir as ofertas disponíveis.

Além de oferecer grandes oportunidades de compras, a campanha também reforça o compromisso do Golden Square em proporcionar experiências diferenciadas para o público da região. Como uma forma de retribuir e celebrar a força e o talento feminino, o shopping se une à Associação Cerâmicas Baluarte para workshops gratuitos, cujas vagas já estão esgotadas. No dia 08 de março, as clientes poderão explorar o universo da cerâmica de maneira prática e inspiradora, vivenciando uma experiência exclusiva em um ambiente de convivência, aprendizado e bem-estar.

Além disso, o shopping terá um espaço dedicado ao projeto Mulheres de Barro e Flores, no qual os visitantes poderão conhecer e adquirir as peças desenvolvidas pela associação (piso L2). A parceria surgiu com o intuito de dar visibilidade ao trabalho das artesãs que, através da criação de peças artesanais exclusivas, visa o empoderamento feminino a partir da geração de renda, do desenvolvimento local e da consciência ambiental.

Serviço

Campanha Elas Merecem

Quando: De 06 a 23 de Março

Consulte todas as ofertas e condições gerais de cada benefício no aplicativo do Golden Square Shopping

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP