Mutirão de ações na Chácara Silvestre reforça celebração do Mês da Mulher em São Bernardo

São Bernardo organizou um mutirão de ações para celebrar o Mês da Mulher, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de Março. Entre as principais atividades estão três dias de evento no Parque Chácara Silvestre. O espaço conta com atividades de lazer, esporte, cidadania, segurança e saúde. De forma geral, a programação especial da cidade inclui também a 1ª Caminhada da Mulher e Viva o Paço dedicado à data, bem como Feirão de Emprego e literatura feita por mulheres em bibliotecas municipais.

“A força da mulher impulsiona São Bernardo e a gente quer reconhecer isso não apenas nesse dia, mas em todos os dias do ano”, frisou o prefeito Marcelo Lima.

Nesta quarta-feira, 5 de março, teve início a programação da Semana da Mulher na Chácara Silvestre, com a realização de exames na carreta da Mamografia, que passou todo o dia no equipamento. “A Semana da Mulher em São Bernardo foi pensada com muito carinho para valorizar a saúde, o bem-estar e os direitos das mulheres. Na Chácara Silvestre, trouxemos a Carreta da Mamografia, cedida pela Prefeitura, porque acreditamos que a prevenção é fundamental para que todas as mulheres tenham uma vida saudável e feliz”, afirmou a secretária do Conselho Deliberativo do Fundo Social de São Bernardo, Suzana Dechechi.

“Com o diagnóstico precoce, a chance de cura do câncer de mama é quase 100%. Por isso, é tão importante vir fazer a mamografia. O exame é tranquilo, eu fico de 8 a 10 minutos com o paciente em sala. E depois, com o resultado, o paciente terá o acompanhamento do mastologista e do ginecologista para ter o tratamento correto”, explicou a técnica de enfermagem da Carreta da Saúde, técnica de enfermagem da Carreta da Saúde, Maria Valéria, que realiza as mamografias.

Nesta quinta-feira, dia 6 de março, serão realizadas duas palestras na Chácara Silvestre: “Quebrando o Silêncio”, com a especialista em Direito Criminal, Dra. Patrícia Maria Villa Lhacer, e uma palestra com a Patrulha Guardiã Maria da Penha, da Polícia Municipal de São Bernardo. “As duas atividades visam reforçar que a mulher não está sozinha em casos de violência e visam esclarecer dúvidas e mostrar que existem recursos disponíveis para ajudá-las”, completou Suzana.

Na sexta-feira, dia 7 de março, as atividades de promoção de saúde e bem-estar tomam conta da programação com aulas de dança circular, tai-chi-chuan e zumba, além de uma palestra sobre a importância do esporte para a qualidade de vida. Haverá ainda palestra sobre a prevenção do câncer do colo do útero, seguida por uma sessão de ginástica funcional e atividades voltadas à beleza da mulher.

No sábado, dia 8, Dia Internacional da Mulher, as celebrações começam com a I Caminhada da Mulher de São Bernardo, com concentração e entrega de abadá e recebimento dos alimentos às 7h, na Praça Lauro Gomes (Rua Marechal Deodoro, 1.500). As inscrições podem ser feitas pelo link https://inscrevafacil.com/#/evento/1caminhadadasmulheres2025. A solicitação é que os participantes façam doação de 1kg de alimento não perecível para arrecadação do Fundo Social de Solidariedade. A atividade segue até o Paço Municipal.

Já na Esplanada do Paço, das 9h às 14h, haverá aulas de zumba, projeto Espalhando a Leitura, orientação jurídica, em parceria com a Faculdade de Direito São Bernardo; educação ambiental e plantio de flores; atendimento do Centro de Referência e Atendimento da Mulher (CRAM), orientações das equipes da Guardiã Maria da Penha; apresentação teatral às 12h, no Teatro Cacilda Becker, com a equipe Núcleo de Trabalho e Arte (Nutrarte); caminhão do Giro; espaço brinquedoteca; carreta da mamografia; e a van do Sebrae e da CTR (Central de Trabalho e Renda).

Também no sábado, das 8h às 17h, em 33 das 35 UBSs da cidade serão realizados testes rápidos de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), vacinação contra a dengue e febre amarela, exame de rastreamento de colo de útero (papanicolau) para mulheres de 25 a 64 anos, sem necessidade de pedido médico; solicitação de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, avaliação bucal, atividades educativas em saúde e sensibilização do Núcleo de Proteção às Violências.

Na UBS Calux haverá vacinação e a realização do exame papanicolau. Já na UBS Santa Terezinha, haverá apenas a vacinação. Essa diferenciação ocorre por questões estruturais das duas unidades de saúde, mas os moradores podem se dirigir a qualquer UBS da cidade para participar das atividades.

Confira a programação completa:

Dia 06 – Parque Chácara Silvestre

Avenida Wallace Simonsen, 1.800 – Nova Petrópolis

10h – Palestra “Quebrando o Silêncio” com a especialista em Direito Criminal, Dra. Patrícia Maria Villa Lhacer

14h30 – Palestra com a Patrulha Guardiã Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de São Bernardo

Dia 07 – Parque Chácara Silvestre

9h às 10h – Tai Chi Chuan

10h às 10h20 – Palestra e fotos

10h20 às 11h20 – Dança circular

14h às 15h – Zumba

15h às 16h – Funcional

Dia 08 – Praça Lauro Gomes

7h – Concentração I Caminhada da Mulher

Trajeto até o Paço Municipal

Dia 08

Paço Municipal

Das 9h às 14h – Série de atividades de saúde, cultura, educação, meio ambiente, segurança e geração de trabalho

UBSs

Das 8h às 17h

Atividade diversas, vacinas, exames de papanicolau, avaliação bucal e outros nas UBSs

Dia 14

Feirão de Emprego da Mulher

Das 8h às 15h

Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib



Bibliotecas

Neste mês, as bibliotecas municipais de São Bernardo destacam a literatura brasileira feita por mulheres, da ficção à não ficção. Nessa seleção o público encontra romancistas, poetas, cronistas, quadrinistas, ilustradores, pesquisadoras, cientistas, sociólogas, jornalistas, historiadoras, entre outras.