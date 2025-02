Goiânia se prepara para o maior pré-carnaval da história com o Folia Goiás neste sábado (22)

O próximo sábado, dia 22, marca o início do pré-carnaval em Goiânia, com a estreia do evento Folia Goiás. Prometendo ser o maior pré-carnaval da história da cidade, a festa se estenderá por mais de 10 horas e deve atrair cerca de 150 mil foliões pelas ruas e bares da capital. A organização do evento é uma parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Goiânia, o Serviço Social do Comércio de Goiás (SESC) e a Liga dos Blocos – Pré-Carnaval Oficial de Goiânia.

Segundo os organizadores, apenas na Avenida 85, que será um dos principais trajetos dos blocos, são esperadas mais de 100 mil pessoas. O circuito Folia Goiás, que se estenderá entre o campo do Goiás e a Avenida T-11, terá início às 15h.

Artistas renomados estarão se apresentando durante o evento. O SESC Goiás confirmou shows abertos ao público com Maristela Muller, Chiclete com Banana, DJ Múcio, Maíra Lemos e Heróis de Botequim. As performances ocorrerão em sequência aos desfiles dos blocos, que iniciarão a partir das 18 horas, reunindo foliões em um grande cortejo pela Avenida 85.

A Liga dos Blocos – Pré-Carnaval Oficial de Goiânia conta com a participação de 11 blocos que realizarão suas concentrações em locais tradicionais da cidade. A animação começará por volta do meio-dia, com mais de 40 atrações locais e nacionais distribuídas ao longo das concentrações. Os 11 blocos participantes incluem:

Este ano, o evento apresenta uma estrutura aprimorada, garantindo maior segurança e uma logística eficiente para proporcionar uma experiência marcante aos foliões. Emerson Tokarski, presidente da Liga dos Blocos, explica: “A Liga surgiu com a proposta de tornar o pré-carnaval da cidade mais democrático e organizado, além de impulsionar o turismo e a economia local”.

Entre as medidas definidas pelo governo e pela prefeitura está a proibição da entrada de garrafas de vidro na área do evento. Os foliões poderão levar suas bebidas desde que não estejam em garrafa. A mesma restrição se aplica aos ambulantes que atuarão no circuito.

O evento contará com total apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Tokarski destaca: “Com a realização do Circuito Goyazes pelo Governo do Estado, Prefeitura de Goiânia e SESC Fecomércio, garantimos um ambiente seguro para todos os participantes”.

A programação do desfile do Pré-Carnaval Folia Goiás será gratuita, assegurando acesso a todos os blocos apoiados. O prefeito Sandro Mabel reafirmou o compromisso da administração municipal com a realização do evento: “Facilitaremos as licenças necessárias e prestaremos suporte na segurança e em outros aspectos”.

Em 2025, o Carnaval também receberá amplo apoio do Governo de Goiás. Este incentivo reflete a importância do acesso à cultura e a valorização da identidade local. O secretário da Retomada, César Moura, enfatiza que para cada R$ 1 milhão investido na capital, espera-se um retorno econômico de R$ 7 milhões. “Acreditamos que a cultura pode contribuir significativamente para políticas públicas relacionadas ao turismo e à geração de empregos”, complementa Yara Nunes, secretária da Cultura.