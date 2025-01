Goiânia se destaca como a capital brasileira com o maior volume de chuvas em janeiro

Durante a primeira quinzena de janeiro, Goiânia experimentou um expressivo total de 325,2 milímetros de chuvas, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Este volume representa um aumento de 30% em relação à média histórica esperada para o mês, que é de 249,2 milímetros.

De acordo com o levantamento, Goiânia se destaca como a capital brasileira com o maior volume de precipitação no período, superando Palmas e São Luís, que registraram, respectivamente, 282,6 milímetros e 263 milímetros. O Inmet também revelou que o segundo maior volume de chuva em um único dia foi observado em Goiânia, com 135,5 milímetros entre os dias 12 e 13 de janeiro. A cidade de São Luís liderou esse ranking diário com 196,6 milímetros.

O acumulado até agora se aproxima dos recordes históricos, sendo que o janeiro mais chuvoso registrado anteriormente foi em 2016, quando a precipitação final alcançou 484,8 milímetros. Além disso, outras cidades goianas também apresentaram índices elevados; Formosa, por exemplo, contabilizou 278,4 milímetros, superando em 25% a média mensal de 222,9 milímetros.

As chuvas intensas trouxeram impactos significativos à infraestrutura da cidade. Várias ruas transformaram-se em verdadeiros rios e diversas residências foram inundadas. No Setor Vila Santa Helena, moradores relataram que a água invadiu as casas. Imagens gravadas durante os alagamentos mostram a gravidade da situação na capital goiana.

Motoristas enfrentaram dificuldades nas principais avenidas da cidade, como as avenidas 87 e Castelo Branco, que ficaram completamente submersas. O Ribeirão João Leite também transbordou devido ao acúmulo das chuvas, resultando no alagamento de vários bairros e deixando moradores e animais ilhados.

Entre a noite de segunda-feira (13) e a madrugada de terça-feira (14), equipes do Batalhão de Operações e Proteção Ambiental e Resposta a Desastres (Bopar) realizaram operações de resgate utilizando botes salva-vidas e canoas cedidas por moradores locais. Crianças, adultos e animais foram retirados com segurança das áreas afetadas.