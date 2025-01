Goiânia registra 256 mm de chuva em janeiro, o 2º maior índice da história da cidade

A cidade de Goiânia, capital de Goiás, experimentou um significativo aumento nas precipitações nos primeiros dias de janeiro, totalizando 256 mm de chuva. Este volume é notável, uma vez que supera a média mensal esperada para o mês, que era de 247,8 mm. Os dados refletem não apenas um aumento em relação às previsões, mas também a intensidade das chuvas que afetaram a região.

Entre as 9 horas do domingo (12) e o mesmo horário da segunda-feira (13), a capital goiana registrou 135,5 mm de chuva em apenas 24 horas. Este valor se posiciona como o segundo maior da história da cidade para esse período, perdendo apenas para os 136,6 mm registrados entre 8 e 9 de dezembro de 2004. A informação foi confirmada pelo Climatempo com base em registros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além disso, em termos nacionais, essa marca é a segunda mais alta de precipitação acumulada em um único dia no Brasil em 2023, ficando atrás apenas do registro de Unaí, Minas Gerais, onde choveu 162,1 mm entre os dias 8 e 9 de janeiro.

As chuvas intensas causaram sérios transtornos na cidade. O Ribeirão João Leite transbordou, resultando em alagamentos em diversos bairros e deixando moradores e animais ilhados. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar resgates utilizando botes salva-vidas e canoas durante a noite da última segunda-feira (13) e na madrugada desta terça-feira (14), quando foram contabilizados 75,8 mm adicionais de chuva.

André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) e da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), destacou que a capital já ultrapassou o esperado para todo o mês após apenas duas semanas.

O Inmet alertou que grande parte do estado ainda apresenta risco elevado para chuvas intensas nos dias seguintes, com previsões variando entre 30 mm e 100 mm até quarta-feira (15). Somente uma pequena região no sul do estado deverá enfrentar chuvas mais amenas, entre 20 mm e 50 mm.