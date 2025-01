GM Anuncia Lançamento de Novos Modelos Elétricos no Brasil

No âmbito das comemorações pelos seus cem anos de presença no Brasil, a General Motors fez um anúncio significativo para o futuro de sua linha de produtos no país. Durante uma cerimônia que reuniu concessionários e colaboradores, a montadora revelou que, em 2025, irá lançar cinco novos modelos, dentre os quais destaca-se um SUV totalmente elétrico.

O evento, conduzido por Paula Saiani, diretora de marketing de produto da General Motors na América do Sul, e Santiago Chamorro, presidente da empresa na região, culminou com a apresentação do Spark EUV. Um motorista entrou em cena ao volante do SUV compacto, surpreendendo o público ao acelerar com o veículo logo após a demonstração.

O Spark EUV é uma versão da montadora Chevrolet, inspirada no modelo elétrico chinês Baojun Yep Plus, fruto de uma colaboração entre a GM e as empresas chinesas SAIC e Wuling. A produção deste novo modelo ocorrerá na China, onde compete em termos de preço com outros veículos elétricos como o BYD Dolphin e o GWM Ora 03. No mercado brasileiro, esses concorrentes estão avaliados em cerca de R$ 149,8 mil, o que fornece uma referência para estimar o preço do Spark EUV.

Com dimensões de 3,99 metros de comprimento e 2,56 metros de distância entre eixos, o design do Spark EUV se destaca pelo uso de ângulos retos, diferenciando-se dos demais compactos disponíveis atualmente.

Equipado com um motor elétrico na parte traseira que gera uma potência de 101 cv, o SUV possui uma autonomia aproximada de 400 quilômetros, conforme os dados disponíveis na China. O painel do veículo é dotado de uma tela digital de alta resolução que também está presente na central multimídia. Além disso, o interior é caracterizado por um acabamento que inclui superfícies acolchoadas nas laterais e no console central, com opções de cores que contrastam com os bancos.

Este lançamento marca um marco importante para a GM no Brasil, pois será o primeiro modelo 100% elétrico da montadora com preço inferior a R$ 200 mil. Atualmente, a opção mais acessível nesse segmento oferecida pela empresa é o Equinox EUV, que está disponível por R$ 419 mil.