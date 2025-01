GM revela novos modelos para 2025

A General Motors (GM) revelou na última quinta-feira, dia 23, sua estratégia de lançamentos para o mercado brasileiro em 2025, incluindo a renovação de veículos já conhecidos e a introdução de modelos inéditos. Entre os destaques, encontra-se o elétrico Spark EUV, um SUV que já é conhecido na China como Baojun Yep Plus, fruto de uma colaboração entre GM e as marcas chinesas SAIC e Wuling.

O lançamento do Spark EUV está programado para ocorrer em 2025 no Brasil. A GM planeja dividir seus lançamentos em duas fases, celebrando simultaneamente os 100 anos da marca no país. A primeira fase focará na atualização do portfólio atual, embora detalhes específicos sobre quais modelos serão renovados ainda não tenham sido divulgados. Entretanto, especulações apontam para uma nova geração do Chevrolet Onix, que poderá ser o primeiro híbrido da GM no Brasil.

Além do Onix, outros veículos que podem passar por renovação incluem a SUV Chevrolet Tracker e a picape Silverado. Enquanto isso, novos modelos estão sendo desenvolvidos para estrear no mercado brasileiro, com o Spark EUV sendo o único confirmado até o momento.

O Spark EUV se destaca pelo seu design mais angular, diferente dos demais veículos da GM comercializados no Brasil. O SUV elétrico apresenta características que remetem a modelos da Land Rover e é equipado com uma central multimídia ampla, alinhada com as expectativas para veículos elétricos chineses, como seus concorrentes BYD Dolphin e GWM Ora 03.

No mercado chinês, o Baojun Yep Plus conta com um motor elétrico que produz 102 cv de potência, um valor consideravelmente inferior ao oferecido pelo Bolt EUV, que possui 203 cv. Esse fator pode contribuir para um preço mais acessível do Spark EUV quando chegar ao Brasil; enquanto o Bolt EUV foi lançado a R$ 279.990, espera-se que o novo modelo seja comercializado em torno de R$ 180 mil.

Em termos de autonomia, o Spark EUV promete competir bem com seus rivais, atingindo cerca de 400 quilômetros segundo as medições chinesas.

A GM também anunciou um robusto pacote de investimentos de R$ 7 bilhões destinado às suas cinco fábricas no Brasil. Este investimento tem como objetivo revitalizar completamente sua linha de veículos e desenvolver tecnologias sustentáveis para o mercado local. O plano inclui a fabricação do primeiro híbrido flex em solo brasileiro, previsto para ser produzido em São Paulo.

Roy Harvey, vice-presidente executivo da GM Mercados Globais, ressaltou a confiança da empresa no Brasil: “Temos competição com os chineses em todos os mercados e acreditamos que temos no Brasil a tecnologia para atrair os atuais e novos clientes. Nossa confiança que temos por aqui está na história e no portfólio com tantas opções”.

A planta da GM em São Caetano do Sul é a mais antiga do grupo no Brasil e atualmente produz a picape Montana, além do SUV Tracker e da minivan Spin. Outras unidades fabris estão localizadas em São José dos Campos (SP), onde são fabricadas a picape S10 e a SUV Trailblazer; Mogi das Cruzes (SP), focada em componentes; Joinville (SC), que desenvolverá o motor híbrido flex; e Gravataí (RS), onde são produzidos os modelos Onix e Onix Plus.

Recentemente, foi confirmado que parte dos investimentos será destinada à produção de um novo carro inédito na fábrica gaúcha, com lançamento previsto para 2026. Embora detalhes sobre este modelo sejam mantidos em sigilo, especulações indicam que poderá se tratar de um novo SUV para competir com nomes como Volkswagen Nivus e Fiat Pulse.