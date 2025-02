Gloria Groove promove encontro inédito entre personas de Lady Leste e Serenata

Gloria Groove celebrou os três anos de Lady Leste, um dos álbuns mais marcantes de sua carreira, e a data não poderia passar em branco. Para a ocasião, a cantora preparou um conteúdo mostrando o encontro inédito entre suas duas personas icônicas: Lady Leste e Serenata!

Já disponível no Instagram da artista, o vídeo mostra a ligação de Serenata para desejar um feliz aniversário para Lady Leste, aproveitando para exaltar todos os feitos dessa era tão marcante na trajetória da GG. Com um toque de muito bom humor, Serenata ainda pede conselhos de LL para a nova fase musical da cantora.

E não é para menos! O álbum de Lady Leste já ultrapassou 379 milhões de streams e alcançou a certificação de Platina Tripla. Além disso, os clipes de A Queda, Bumbum de Ouro e Vermelho – todas faixas de Lady Leste – são os mais visualizados do canal da cantora no YouTube, acumulando, juntos, a marca impressionante de quase 490 milhões de visualizações!

Confira o vídeo na íntegra: https://www.instagram.com/p/DF6WAuOO6T0/

“Eu amo atuar e amo mais ainda o fato de que a minha carreira como Gloria Groove me permite explorar lados muito diferentes da minha personalidade. Pra celebrar os três anos do meu maior álbum pop até hoje, eu e minha equipe chegamos nesta ideia de promover um contato direto entre as eras musicais. ‘Serenata da GG’, glamurosa e sentimental, decide fazer um telefonema pra desejar os parabéns à despojada e eternamente festeira ‘Lady Leste’. Foi muito divertido reviver o look típico de 2022 e também imaginar como se daria uma interação entre dois álbuns tão distintos, porém tão parte da mesma raiz. São três anos onde aprendi e evoluí muito como ser humano. Espero que os fãs consigam se conectar e matar um pouco a saudade da nossa Lady Leste!”, declarou Gloria.

Agenda de shows:

FEVEREIRO/25

15/02 Praia Grande/SP (Serenata)

MARÇO/25

01/03 Recife/PE (Carnaval)

02/03 Brasilia/DF (Carnaval)

03/03 Rio de Janeiro/RJ (Carnaval)

04/03 Rio de Janeiro/RJ (Carnaval)

ABRIL/25

26/04 Hopi Pride (Pop)

MAIO/25

03/05 Paulinia/SP (Serenata)

10/05 Campos dos Goytacazes /RJ (Serenata)

24/05 Porto Alegre/RS (Serenata)