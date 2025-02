Gloria Groove celebra três anos de “Lady Leste” e 500 milhões de streams

No último sábado (1), Gloria Groove trouxe um momento nostálgico e cheio de energia ao Último Baile, evento da Netflix realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, para promover a quinta e última temporada da série Sintonia. Com direito a grau de moto, a artista foi a grande surpresa da noite no Palco Sintonia, onde fez uma homenagem triunfal à era Lady Leste, relembrando a estética e a força do álbum que marcou sua trajetória.

E o comeback da LL veio em grande estilo! No próximo dia 10 de fevereiro, Lady Leste completa três anos de lançamento. Os números só reforçam sua grandiosidade: o álbum ultrapassou 500 milhões de streams e segue acumulando marcos expressivos. Entre seus hits, A Queda se destaca com mais de 210 milhões de visualizações no YouTube, sendo o clipe mais assistido da carreira da artista.

Mais de 10 mil fãs estiveram presentes no Sintonia – O Último Baile, um festival gratuito de 10 horas de duração. O evento celebrou o fechamento da série com shows de nomes de peso da cena do funk, rap e trap, batalhas de rimas e atrações especiais. Além de Gloria Groove, o público também curtiu apresentações de Racionais MC’s e MC Hariel, além da presença do elenco e equipe de produção da série e muitos outros convidados especiais, tornando a noite inesquecível para os fãs.

Enquanto celebra seus feitos, Gloria Groove segue a todo vapor com seu novo projeto, Serenata da GG. Recentemente, a artista lançou no YouTube o DVD completo de Serenata da GG – Vol. 2 (Ao Vivo), que conta com participações especiais de Alcione, Thiaguinho, Mumuzinho, Ferrugem e Belo. O trabalho já rendeu sucessos como Nosso Primeiro Beijo, que ultrapassou 100 milhões de visualizações no YouTube e entrou para o Top 50 do Spotify.

Com uma trajetória marcada por inovação e versatilidade, Gloria Groove segue escrevendo sua história na música brasileira – e os números comprovam que essa jornada está longe de acabar!