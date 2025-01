Globus Seguros prevê crescimento de 137% na procura por Seguro Viagem

Além do Natal e Ano Novo que são sinônimos de confraternizações e viagens, as férias de janeiro também é um data aquecida para o setor de viagens. Com isso, nota-se uma alta na demanda de grupos que começam a planejar rotas a procura de um descanso após um ano tão agitado, seja para destinos nacionais ou internacionais. Para uma viagem tranquila, a contratação de um seguro viagem se torna um item fundamental.

De acordo com a Globus Seguros, para os meses de férias escolares, a expectativa é que seja registrado um aumento de 153%, devido à alta procura de clientes que desejam explorar lugares novos, descansar e aproveitar suas merecidas férias.

Ainda segundo a corretora, no terceiro trimestre de 2024, período comum e sem grandes datas comemorativas, foi registrado um aumento de 86% na contratação do seguro, número significativo se comparado com o mesmo período de 2023, que foi de 54%.

Destinos como Europa — que representa mais de 38% do total, 51% América Latina e Estados Unidos acabam sendo um dos mais cotados. A corretora explica que uma das características para a escolha do destino se dá pelo clima mais frio e a possibilidade de praticar esportes na neve.

Bruno Motta, sócio e head de Personal Lines da Globus Seguros, explica a importância de contratar o seguro, principalmente quando se trata de uma emergência médica ou odontológica, que pode acabar fugindo do orçamento planejado. “As despesas com atendimento médico fora do país têm um custo elevado. Assim como nos EUA, o custo pode chegar até a 8 mil dólares. Não é obrigatório o seguro, mas é importante contratar, a fim de minimizar o prejuízo financeiro em caso de uma emergência”, comenta.

Os seguros de viagem cobrem, principalmente, despesas médicas de urgência e hospitalares, além de extravio de bagagem e danos às malas. A cobertura varia de acordo com o plano contratado, mas muitos também têm a parte odontológica, despesas farmacêuticas, regresso sanitário, traslado de corpo em caso de falecimento, fiança e despesas judiciais. Há planos a partir de R$40 e o mais completo a partir de R$80, que inclui esportes radicais entre outras coberturas.

Para 2025 o cenário se mantém confiante. Mesmo após as eleições nos EUA, a expectativa é grande em relação ao planejamento das próximas viagens já incluindo o seguro na bagagem como um item obrigatório dos clientes. Motivo esse se dá pelo custo-benefício do plano e segurança durante todo o período. “É o seguro que vai dar tranquilidade a qualquer viajante e terá todo atendimento e consultoria 24 horas, mantendo sua viagem segura e tranquila, além de garantir todas as despesas e custos”, finaliza o head.