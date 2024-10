Globo veta armas de fogos em debate entre candidatos de SP

A entrada de armas de fogo está vetada no debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo que será realizado pela TV Globo na quinta-feira (3). Haverá detector de metal nos estúdios da emissora.

A regra também foi adotada no debate Folha/UOL realizado na segunda (30). Já no embate realizado pela Record, a equipe de segurança do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, foi autorizada a entrar armada.

Estão confirmados no debate da Globo os postulantes mais bem avaliados nas pesquisas: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

Sem plateia, o programa será dividido em quatro blocos e terá mediação do jornalista César Tralli. A transmissão começará após a novela das nove, “Mania de Você”.

Os postulantes poderão levar apenas um assessor para dentro do estúdio, que não poderá se manifestar nem circular pelo estúdio durante os embates. Apenas durante os intervalos comerciais é que os assessores vão poder ir até o púlpito falar com os postulantes.

Caso ele descumpra as regras, será advertido. Em caso de reincidência, o profissional será retirado do estúdio e o candidato para qual ele trabalha será punido com a perda de um minuto nas considerações finais.

A emissora decidiu que está proibido filmar ou fotografar dentro do estúdio. Também está vetado fazer lives.

Os postulantes deverão se dirigir aos concorrentes pelo nome. E eles não poderão sair de seus lugares durante todo o programa, inclusive nos intervalos comerciais.

Se o candidato descumprir alguma regra ou insistir em desrespeitar algum adversário, o mediador poderá interrompê-lo, cortar seu som e dar uma advertência.

Na primeira advertência, o postulante perderá um minuto das considerações finais. Na segunda, ficará sem as considerações finais. Em caso de uma terceira, será expulso.

O primeiro e o terceiro bloco serão com temas livres. Sorteado anteriormente, o candidato escolhe para quem direciona sua pergunta, entre os que ainda não tiverem respondido naquele bloco. Todos deverão fazer uma pergunta e responder a uma pergunta.

O segundo e o quarto blocos serão com temas determinados. A mecânica é a mesma, com o mediador sorteando em uma urna o tema que deverá ser abordado.