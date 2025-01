Globo presenteia os fãs de MC Cabelinho com show inédito

Do Pavão-Pavãozinho e conquistando o país com sua música! Os fãs de MC Cabelinho podem se preparar para curtir o espetáculo inédito que dá início à nova turnê “Não Sou Santo, Mas Não Sou Bandido Tour” na próxima sexta, dia 10, a partir das 23h15, pelo Multishow, disponível também no Globoplay, para assinantes do plano Premium.

Diretamente do Espaço Hall, no Rio de Janeiro, Guilherme Guedes comandará a apresentação, trazendo entrevistas e todos os detalhes da performance que promete entregar novidades do repertório e hits amados pelo público. A apresentação na íntegra ficará disponível em VOD, no dia seguinte (11), para assinantes Globoplay Premium.

“Minha expectativa é de fazer um show incrível. Cantar no Rio já é especial porque posso ter minha família, meus amigos e a energia dos meus fãs lá da minha favela. Sendo o lançamento de um novo show, desse álbum que eu trabalhei por quase 2 anos, a expectativa fica maior ainda. Esse álbum tem músicas que significam muito pra mim. Vai ser muito especial ver o público cantando no Espaço Hall e quem estiver assistindo ao vivo vai sentir a mesma energia” comemora MC Cabelinho.

Já no dia 8 de fevereiro, na TV Globo, Kenya Sade apresenta o ‘Show MC Cabelinho’, logo após o ‘Altas Horas’, fechando o projeto “Música no Verão” da Globo. O programa trará um olhar intimista sob os momentos mais marcantes da apresentação e detalhes exclusivos de bastidores: ensaios, trocas de figurino e rituais de preparação. O conteúdo também estará disponível no ao vivo da TV Globo e em VOD para assinantes Globoplay.

Lançado em dezembro, o projeto “NSSMNSB” é o quinto álbum do artista e um dos mais aguardados da carreira. Na turnê, Cabelinho apresenta uma nova fase e transforma elementos do trap, rap e funk em um espetáculo que reflete o amadurecimento do artista.

“Não Sou Santo, Mas Não Sou Bandido”

Transmissão: Sexta (10), a partir das 23h15, no Multishow e no Globoplay

‘Show MC Cabelinho’ na TV Globo

Exibição: sábado, 8 de fevereiro, logo após o ‘Altas Horas’, na TV Globo e no Globoplay

PINGUE PONGUE COM MC CABELINHO



A “NSSMNSB Tour” traz músicas do novo álbum e os hits amados pelo público. Quais foram as suas inspirações para produzir o show do dia 10 de janeiro?

MC CABELINHO: Eu tentei fazer uma mix de apresentar meu novo álbum sem tirar do show aquelas músicas e momentos clássicos que os fãs adoram no show. Eu venho aprendendo muito sobre esse tipo de montagem de show depois de 2 Rock in Rio, The Town e Rock in Rio Lisboa. Então vai ter álbum novo, mas tbm vai ter os hits antigos e é claro que vai ter funk porque foi lá que tudo começou.

No especial “Show MC Cabelinho”, o público poderá acompanhar os bastidores e toda sua preparação para esse grande espetáculo. Qual lado mais íntimo do Cabelinho os fãs vão descobrir?

MC CABELINHO: Acho que os fãs vão gostar de ver como é a energia antes e depois do show. Porque ali na hora a gente já tá super conectado. Mas eles saberem como é a energia e a concentração da equipe pra subir no palco vai ser algo inédito na minha carreira. A gente também quer mostrar o que acontece durante o show e que nem todo mundo sabe ou consegue perceber. Acho que nessa união de Cabelinho e Globo vamos levar a experiência dos fãs a um novo patamar.