MC Cabelinho lança música ‘Quem Me Dera’ e gera polêmica sobre ex-namorada Bella Campos

O cantor MC Cabelinho apresentou sua nova música intitulada “Quem me dera” na última segunda-feira (16). A canção rapidamente se tornou alvo de especulações nas redes sociais, onde muitos internautas interpretaram a letra como uma indireta à atriz Bella Campos, sua ex-namorada.

Na letra, um dos trechos mais impactantes diz: “Quem me dera, se por um momento, aquela que eu amei pudesse ao menos me escutar… Baby, eu não tenho pretensão nenhuma de volta, mas você entendeu tudo errado”. Essa passagem provocou reações diversas entre os fãs e seguidores do artista.

Os comentários nas redes sociais refletem a polêmica gerada pela música. Uma internauta comentou sobre a dor de um homem ao perder uma mulher amada, enquanto outra questionou se foi o cantor quem traiu Bella. Além disso, um terceiro comentário sugeriu que a falta de atenção por parte da mulher pode levar o homem a desespero.

O relacionamento entre Bella Campos e MC Cabelinho chegou ao fim em agosto de 2023, após surgirem rumores de traição por parte do funkeiro. Em resposta às especulações, a atriz usou suas redes sociais para confirmar o término, mencionando “motivos óbvios”.

Em uma publicação nos stories do Instagram, Bella declarou: “Oi, gente. Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento… Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios”.

A atriz, que atualmente está no ar na novela “Vai na Fé” da TV Globo, também ressaltou que sua decisão de falar publicamente sobre o término foi em respeito aos fãs do casal e para outras mulheres que passaram por situações semelhantes. Ela destacou: “Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir”.