Globo mantém Libertadores e anuncia novos patrocinadores para 2025

A TV Globo, uma das principais emissoras do Brasil, confirmou a manutenção dos direitos de transmissão da Conmebol Libertadores e anunciou um novo conjunto de patrocinadores para a edição de 2025. A emissora carioca não só reforçou sua presença na competição como também diversificou seu portfólio de marcas parceiras.

Novos patrocinadores e transmissão ampliada

Entre os novos patrocinadores que se juntam à Globo estão Sportingbet, Claro, Haleon, Hyundai e PagBank, todos alinhados para promover a transmissão do torneio. Esses parceiros se somam aos já tradicionais apoiadores, como Amstel, Betano, Novibet e Ademicon, que continuarão a veicular suas campanhas publicitárias durante os intervalos das partidas.

A segunda fase preliminar da Libertadores teve início na última terça-feira, 18, com destaque para o jogo do Bahia, que empatou em 1 a 1 com o The Strongest em La Paz, Bolívia. O Corinthians também entrou em campo nesta quarta-feira, 19, enfrentando a Universidad Central em Caracas, Venezuela. Esta partida marca o primeiro confronto da fase preliminar transmitido pela TV aberta, com início programado para às 21h30 (horário de Brasília). O jogo de volta será realizado na próxima semana na Neo Química Arena.

Negociações para os direitos de 2027

Simultaneamente aos preparativos para a atual edição da Libertadores, as negociações para os direitos de transmissão de 2027 estão em andamento. As emissoras Globo, ESPN e Paramount+ estão se posicionando para garantir cobertura completa da competição mais importante do futebol sul-americano. A TV Globo pretende realizar um investimento significativo para assegurar um acordo que amplie ainda mais sua presença na competição.

Vale destacar que o contrato vigente entre a emissora e a Conmebol garante transmissões em TV aberta. No entanto, há um forte interesse por parte da Globo em expandir essa cobertura. A proposta inclui levar os jogos da Libertadores não apenas para o canal SporTV, mas também para a plataforma digital Globoplay, ampliando assim o alcance e a acessibilidade aos torcedores.