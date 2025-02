Paramount+ transmite Libertadores e Sul-Americana em 2025

O Paramount+ segue consolidada como uma das principais plataformas de streaming para os fãs de futebol, com a transmissão da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sul-Americana em 2025. Com partidas exclusivas já em fevereiro, o calendário trará grandes confrontos de times brasileiros e internacionais.

Em 2025, os assinantes terão acesso a 76 jogos, ao vivo, da CONMEBOL Libertadores e 78 jogos, ao vivo, da CONMEBOL Sul-Americana, com várias partidas exclusivas disponíveis apenas no Paramount+. Por isso, Alê Xavier, Nivaldo Prieto e Paulo Vinicius Coelho (PVC) estão escalados para trazer narrações, análises e informações detalhadas aos fãs durante toda a temporada.

Além disso, o Bahia, que retorna à CONMEBOL Libertadores após 35 anos, terá seus jogos da fase preliminar transmitidos exclusivamente pelo Paramount+. É a primeira vez que a plataforma exibe partidas de um clube do estado da Bahia, ampliando a diversidade do futebol brasileiro na tela.

Na CONMEBOL Libertadores, os clubes brasileiros confirmados são: Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Corinthians e Bahia. Esses times estarão na busca pelo título mais importante do continente, e os jogos de muitos deles poderão ser acompanhados no Paramount+ ao longo do torneio.

Já na CONMEBOL Sul-Americana, os representantes brasileiros serão: Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio. Esses clubes entram na competição com força total, e a Paramount+ também transmitirá partidas exclusivas da segunda maior competição da América do Sul.