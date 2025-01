Globo lança BBBot para interação direta com fãs do BBB 25

A nova edição do Big Brother Brasil, que chega à sua 25ª temporada, apresenta uma inovação que promete enriquecer a experiência dos fãs do programa: o BBBot. Essa ferramenta interativa, acessível via WhatsApp, foi desenvolvida pela emissora para proporcionar aos espectadores uma forma mais dinâmica de se manterem atualizados sobre tudo o que acontece na casa. O BBBot permite que os fãs acompanhem as dinâmicas da casa e recebam informações em tempo real sobre os participantes e as atividades do programa.

Funcionalidades exclusivas para o público

Os usuários poderão explorar diversas funcionalidades oferecidas pelo bot, que incluem acesso a informações sobre os participantes, detalhes das dinâmicas e um resumo semanal da programação. Para iniciar a interação, os espectadores precisam se conectar ao bot através de um link específico e estar cadastrados na conta da Globo. É importante ressaltar que os serviços disponibilizados são totalmente gratuitos e visam criar um ambiente mais envolvente.

Dentre as principais características do BBBot, destaca-se a possibilidade de acompanhar as dinâmicas semanais, que incluem explicações sobre a formação do paredão e os processos de eliminação. Os usuários também podem acessar uma lista completa dos participantes da edição, identificando se pertencem ao grupo camarote ou ao grupo pipoca. Ao clicar sobre cada brother ou sister, é possível visualizar informações adicionais, como dupla de entrada, profissão, idade e signo.

Acompanhamento e personalização

Além disso, o bot fornecerá resumos periódicos sobre os acontecimentos na casa, capturando momentos importantes tanto da madrugada quanto do dia. Outra função interessante é a seção dedicada às expressões e dinâmicas utilizadas no programa, como “Anjo” e “Castigo do Monstro”, permitindo que o público compreenda melhor as atividades programadas para a semana. O BBBot também esclarece detalhes sobre as estalecas — a moeda fictícia utilizada no jogo — e apresenta informações sobre os dummies, personagens fantasiados que participam das provas e dinâmicas.

Os fãs poderão desbloquear figurinhas temáticas e papéis de parede para personalizar seus dispositivos móveis. Para aqueles que desejam reviver momentos marcantes da competição, o bot oferece acesso a vídeos dos acontecimentos recentes dentro da casa, permitindo aos usuários assistir aos clipes mais relevantes tanto da noite anterior quanto do dia em curso.

Canal de comunicação com a Globo

Por fim, o BBBot serve como um canal de comunicação com a Globo, permitindo acesso a plataformas como Globoplay e TV Globo. Os usuários também podem conferir informações sobre as marcas patrocinadoras do reality show e esclarecer dúvidas relacionadas à política de privacidade ou dados pessoais diretamente com o atendimento do bot.