Globo fecha contrato de transmissão com a Liga LFU até 2029

Nesta sexta-feira (31), a Globo formalizou um importante acordo com a Liga Forte União (LFU), garantindo a exibição do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Com este novo contrato, a emissora amplia seu portfólio, assegurando transmissões tanto da Liga Brasileira de Futebol (Libra) quanto da LFU, tornando-se o principal detentor dos direitos de transmissão do torneio nacional.

Conforme informações divulgadas pelo GE, o acordo abrange uma variedade de plataformas da Globo, que transmitirá oficialmente os jogos dos clubes mandantes Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco. A programação prevê que os Canais Globo transmitam cinco partidas por rodada dessas equipes, sendo quatro delas exclusivas.

Cobertura do Campeonato Brasileiro será abrangente e exclusiva

Assim, todos os 20 clubes que participam da atual série do Campeonato Brasileiro – 11 pertencentes à LFU e 9 à Libra – firmaram contratos com a Globo. Em março do ano anterior, os clubes da Libra já haviam estabelecido um acordo semelhante com a emissora. Para a temporada de 2025, a distribuição das partidas será organizada da seguinte maneira: uma partida no Amazon Prime Video, outra exibida nos canais Globo, na Record e no YouTube, além de oito jogos exclusivos nas plataformas da Globo (TV Globo, Sportv e Premiere).

Fernando Manuel, diretor de Direitos Esportivos da Globo, expressou sua satisfação em relação à nova parceria com os clubes da LFU. Em entrevista ao GE, ele afirmou: “Estamos contentes com a colaboração estabelecida com os clubes da LFU. Este acordo solidifica nosso comprometimento com o Campeonato Brasileiro no ciclo de 2025 a 2029, possibilitando uma cobertura abrangente do evento e garantindo ao público acesso quase total aos jogos por meio das diversas plataformas disponíveis na Globo.”

Com essa nova aliança, as plataformas da Globo estarão responsáveis pela transmissão de 342 dos 380 jogos do Campeonato Brasileiro em 2025. Dentre essas partidas, 304 serão exclusivas à empresa.