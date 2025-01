Brasileirão chega a 30% de trocas de técnico para temporada de 2025

A recente saída de Arthur Jorge do Botafogo contribuiu para a crescente lista de mudanças no comando técnico entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2025. Até o momento, seis das vinte equipes já passaram por alterações em suas respectivas comissões técnicas, sendo que cinco delas já anunciaram os novos treinadores.

As Mudanças

O Botafogo, após rescindir contrato com Arthur Jorge, que agora se junta ao Al-Rayyan, do Catar, permanece em busca de um novo treinador. As negociações com André Jardine, atualmente no futebol mexicano onde conquistou o tricampeonato nacional, estão em andamento.

No Atlético-MG, Cuca retorna ao clube para sua quarta passagem, após a demissão de Gabriel Milito, que não obteve êxito em conquistar títulos importantes como a Copa do Brasil e a Libertadores. O contrato de Cuca se estende até o final deste ano.

O Grêmio também anunciou mudanças significativas, optando por não renovar o contrato com Renato Gaúcho. O clube será dirigido por Gustavo Quinteros, enquanto Portaluppi decidiu deixar o Tricolor em decorrência de uma campanha insatisfatória no Campeonato Brasileiro de 2024, onde a equipe terminou na 14ª posição.

Em relação ao Vasco, a equipe carioca contratou Fábio Carille, que conquistou o título da Série B com o Santos. Rafael Paiva foi demitido no final de novembro do ano passado, e Carille firmou um vínculo até o fim de 2025.

Dentre os quatro times recém-promovidos à Série A, dois já definiram seus novos comandantes. O Santos será dirigido por Pedro Caixinha e o Mirassol contará com Eduardo Barroca à frente da equipe.

É importante ressaltar que essa lista pode se expandir até o início do Campeonato Brasileiro, agendado para 29 de março. Os clubes estarão envolvidos nos Campeonatos Estaduais e nas fases preliminares da Libertadores e Sul-Americana a partir da próxima semana.

Lista Atualizada dos Treinadores da Série A