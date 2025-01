Globo define data para estreia de Denílson no Globo Esporte

Após mais de uma década contribuindo para o cenário do jornalismo esportivo, Denílson se despediu da Band para embarcar em uma nova jornada na Globo. Sua estreia no Globo Esporte São Paulo, que será conduzido por Fred Bruno, está agendada para o dia 14 de fevereiro.

Novo rumo na Globo

Antes de sua entrada na emissora carioca, o comentarista participará de um programa especial no SporTV, ao lado de Bárbara Coelho e André Rizek. Essa aparição servirá como um aperitivo do que os telespectadores podem esperar de sua nova fase na Globo, segundo informações divulgadas pelo portal Léo Dias.

A contratação de Denílson é considerada uma das principais estratégias da Globo para fortalecer sua equipe esportiva nesta temporada. A emissora tem implementado mudanças significativas em sua programação e já obteve sucesso com a chegada de Fred Bruno, buscando agora potencializar a presença do ex-jogador em eventos importantes, incluindo coberturas da Seleção Brasileira.

Legado na Band

No período em que esteve na Band, Denílson formou uma parceria icônica com a apresentadora Renata Fan no programa Jogo Aberto, atraindo um grande público e estabelecendo recordes de audiência durante os horários de almoço. A saída do comentarista deixou a emissora diante do desafio de encontrar um substituto à altura, tendo recebido recusas de dois grandes nomes do meio esportivo.

Em sua despedida, Denílson expressou a necessidade de “dar um tempinho” e buscar novos horizontes. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, ele agradeceu à Band e a todos os colegas com quem trabalhou ao longo dos anos: “Entrei um menino na comunicação aqui no grupo Bandeirantes e estou saindo um homem, muito mais preparado. Só tenho motivos a agradecer à Band, a todos meus companheiros, Renata Fan e todas as pessoas da Band pelo carinho ao longo desses quase 15 anos. Vou viver outra experiência…”.

O Grupo Bandeirantes também se manifestou sobre a saída do comentarista: “Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios”. A emissora promete anunciar novidades para o programa Jogo Aberto em 2025.