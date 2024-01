Global Game Jam: maratona de criação de jogos com participação da Fatec vai até domingo

A edição de 2024 da Global Game Jam (GGJ) começou na segunda (22) e termina no domingo (28), em edição presencial e online. Entre as sedes brasileiras estão as Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatecs) São Caetano, Carapicuíba e Baixada Santista, sendo as duas primeiras em modelo presencial. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o último dia do evento pelo site: https://bit.ly/ggj24, no botão Login To Join Jam Site.

“Estamos com uma expectativa muito boa, pois será a volta da Global Game Jam presencial na Fatec São Caetano do Sul e a procura por inscrições está muito grande”, conta o coordenador do curso de Jogos Digitais da Fatec São Caetano, Alan Henrique Pardo de Carvalho.

O tema para a edição 2024 é ‘Make me Laugh’ ou ‘Faça-me Rir’, em português. O Global Game Jam acontece simultaneamente em 58 países, e podem participar estudantes, profissionais e entusiastas dos games acima dos 18 anos.

“Como nas edições anteriores, mais um tema muito interessante e que abre diversas possibilidades para a criação. Estou bem animado com os jogos que teremos ao final desta semana”, diz o professor Alan.

Chamados de jammers, os inscritos participam de criações coletivas em um modelo de uma jam session musical: rapidamente fazem o protótipo de um jogo e vão absorvendo novas ideias de outros participantes.

Global Game Jam

Data: De 22 a 28 de janeiro

Formato: online e presencial

Inscrições: Gratuitas pelos sites da Fatec Carapicuíba e Fatec São Caetano até 28 de janeiro

Fatecs Sedes

São Caetano: Rua Bell Aliance, 225, Jardim São Caetano, São Caetano do Sul

Carapicuíba: Av. Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correia, Carapicuíba

Baixada Santista (online pelo site https://globalgamejam.org/user/login)