Gleisi Hoffmann agradece apoio de líderes políticos após anúncio de nova função no Governo Federal

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann, expressou sua gratidão pelo apoio recebido de importantes figuras do cenário político brasileiro. Neste sábado, 1º de março, Hoffmann destacou as mensagens de incentivo do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), após a confirmação de sua nomeação para a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) do governo federal.

“Com respeito, consideração e diálogo, avançaremos na construção de um Brasil melhor. Agradeço também às lideranças de diversos setores políticos e sociais, que se tornam um estímulo importante e aumentam a responsabilidade desta nova missão”, declarou a deputada.

A interação entre Gleisi Hoffmann e os líderes políticos não é nova; na última sexta-feira, 28 de fevereiro, o presidente da Câmara ressaltou a boa relação que mantém com a dirigente do PT e desejou sucesso em sua nova empreitada. Alcolumbre também fez questão de parabenizá-la publicamente: “desejo muito sucesso nessa importante missão”.

A cerimônia de posse da nova ministra está agendada para o dia 10 de março. Gleisi Hoffmann sucederá Alexandre Padilha, que será transferido para a pasta da Saúde. A Secretaria de Relações Institucionais desempenha um papel crucial na articulação política junto ao Congresso Nacional, sendo fundamental para a governabilidade.