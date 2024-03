Giulia Olliver lança seu single de estreia nesta sexta-feira

A música é pop e a voz carrega o timbre mezzo-soprano. Essas são as primeiras credenciais da cantora e compositora Giulia Olliver, que lança seu single de estreia nesta sexta-feira (29/3) em todas as plataformas digitais, por meio do selo Alma Viva Music e distribuição da Warner Music Brasil.

“Estou muito feliz e ansiosa por poder compartilhar minhas histórias por meio da arte”, diz Giulia. A artista também traz consigo influências de Groove do Soul e R&B, atuando profissionalmente na música desde os 15 anos.

Sua canção de estreia é “Quase Caí no Seu Jogo”, um pop melódico e cativante. A inspiração veio de um romance vivido por uma amiga. “Ela ficava com o crush de vez em quando, e diziam que não queriam nada sério, ficavam indo e voltando, só mais hoje, só mais hoje, e acabaram ficando de vez”, ri a cantora.

A faixa pode ser ouvida a partir da meia-noite desta sexta no Spotify, Deezer, Apple e YouTube. Em breve, aliás, em seu canal de YouTube (Giulia Olliver), a canção ganhará versão em clipe. “E já tenho outras composições na ponta da agulha, pra lançar ainda este ano”, adianta Giulia.

CARREIRA – Nascida em São Paulo, atualmente Giulia Olliver mora em São Caetano. Sua jornada começou aos 6 anos, cantando, compondo suas canções e estudando canto e violão. Formou-se em canto popular. Aos 15, iniciou trabalhos profissionais na música. Suas influências no Groove do Soul e R&B a acompanham em sua carreira solo.