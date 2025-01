Gisele Bündchen e Shakira: Amizade Forte em Tempos Difíceis

Recentemente, Gisele Bündchen, de 44 anos, e Shakira, de 47 anos, estabeleceram uma amizade que tem chamado a atenção. Desde a mudança da cantora para os Estados Unidos, as duas se tornaram confidantes íntimas, conforme reportado pelo site americano Radar.

A publicação destaca que Gisele deseja que Shakira seja a madrinha de seu terceiro filho, que será o primeiro com o novo parceiro, Joaquim Valente. O nascimento do bebê está previsto para ocorrer nas próximas semanas.

A vida pessoal de ambas as artistas passou por grandes transformações recentemente. Em junho de 2022, Shakira anunciou sua separação de Gerard Piqué após um tumultuado escândalo de traição. Desde então, ela deixou a Espanha e se estabeleceu em Miami com os filhos, onde teve a oportunidade de conhecer Gisele. Por sua vez, em outubro do mesmo ano, Gisele também passou por uma separação significativa ao encerrar seu casamento com Tom Brady.

Além das dificuldades pessoais enfrentadas, as duas compartilham a experiência da maternidade com filhos na mesma faixa etária. Gisele é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 12 anos; enquanto Shakira é mãe de Milan, de 11 anos, e Sasha, de 9 anos.

De acordo com fontes próximas às celebridades, elas encontraram apoio mútuo durante os desafios emocionais das separações e desde então têm cultivado uma amizade inquebrantável. As duas mantêm contato frequente mesmo durante viagens internacionais, refletindo a intensidade da nova conexão.

É importante ressaltar que Gisele tende a ser reservada e possui um círculo social limitado. Com essa nova amizade consolidada, as duas estão se tornando cada vez mais próximas e devem assumir o papel de comadres em breve.