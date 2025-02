Giovanna é eliminada do BBB 2025 em primeira saída solo

Na noite desta terça-feira, dia 4, o reality show “Big Brother Brasil 2025” presenciou sua primeira eliminação individual da temporada, com a saída da participante Giovanna. A sister deixou a casa após receber 52,61% dos votos do público, marcando um momento significativo na dinâmica do programa.

Em uma reviravolta intrigante, Gracyanne Barbosa, que competia ao lado de Giovanna como dupla, foi enviada para o Quarto Secreto. Este desfecho inesperado permite que ela retorne à casa com imunidade, mantendo sua participação no jogo intacta e sem os riscos que normalmente acompanham as eliminações.

Os irmãos Daniele e Diego Hypolito também enfrentaram o paredão nesta semana. No entanto, conseguiram garantir suas permanências na competição, recebendo respectivamente 17,07% e 4,46% dos votos.

Os fãs do reality continuam atentos às movimentações dos participantes e à evolução das alianças dentro da casa.