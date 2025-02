Giovane retorna ao Corinthians após 106 dias, mas segue com futuro incerto

No último dia 3 de fevereiro, o Corinthians celebrou uma reviravolta em sua campanha no Campeonato Paulista, ao vencer o Novorizontino por 1 a 0. O destaque da partida foi o atacante Giovane, que fez seu retorno aos gramados após um afastamento de 106 dias. Ele entrou no segundo tempo e teve um papel crucial ao fornecer a assistência para o gol da vitória, marcado por Alex Santana.

Giovane estava ausente do time desde outubro do ano passado, quando não foi mais convocado devido à falta de um acordo para a renovação de seu contrato, que se estende até julho deste ano. O técnico Ramón Díaz havia deixado claro que não contaria com o jogador até que uma nova assinatura fosse formalizada.

No entanto, a necessidade de dar descanso aos jogadores titulares e reforçar o elenco para a partida em Novo Horizonte levou Díaz a reconsiderar sua decisão. Apesar desse retorno momentâneo, a situação contratual de Giovane permanece indefinida. Sem um novo vínculo firmado, é provável que ele retorne ao status de jogador encostado no Parque São Jorge após esta breve aparição.

“Ele tem contrato até julho. Para um atleta, é essencial treinar e jogar, algo que supera as questões contratuais. O clube está se esforçando para mantê-lo, mas ele precisa atuar para mostrar seu valor, tanto em nível internacional quanto local. A questão econômica é desafiadora e precisa ser resolvida. Contudo, estamos satisfeitos com a dedicação do grupo, que tem respondido positivamente às exigências”, afirmou Ramón Díaz em coletiva.

Próximo desafio e futuro incerto

A última vez que Giovane vestiu a camisa do Corinthians foi no dia 20 de outubro do ano anterior, em uma partida contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. O próximo desafio do Timão será na quinta-feira (6 de fevereiro), quando enfrentará o Palmeiras em um emocionante dérbi no Allianz Parque; no entanto, a expectativa é que Giovane novamente não seja relacionado para esse confronto.