Corinthians é condenado pela Fifa por transferências de Garro e Félix Torres

O Sport Club Corinthians Paulista foi alvo de condenações por parte da Fifa relacionadas às transferências do meia Rodrigo Garro e do zagueiro Félix Torres, ocorridas em 2024. As reclamações foram apresentadas pelo Talleres, clube argentino, e pelo Santos Laguna, do México. O montante total das condenações supera 9,4 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 55 milhões na cotação atual.

As decisões da entidade máxima do futebol foram proferidas em setembro e outubro do ano anterior, mas apenas na última segunda-feira (data da divulgação) foram tornadas públicas através do site oficial da Fifa.

Em resposta a essas condenações, o Corinthians protocolou um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), instância superior para resolução de disputas esportivas. É importante ressaltar que a análise de casos como este pode levar mais de um ano.

A Fifa impôs um prazo de 45 dias para que o clube efetue os pagamentos, sob pena de enfrentar sanções como a proibição de registrar novos jogadores por três janelas de transferências. Contudo, uma vez que o clube recorreu ao CAS, essa penalidade ainda não foi aplicada.

O Corinthians se manifestou oficialmente por meio de comunicados divulgados na tarde desta segunda-feira. A seguir, as informações detalhadas sobre cada caso.

Transferência de Rodrigo Garro

A transferência do meia Rodrigo Garro se tornou um ponto contencioso entre o Corinthians e o Talleres desde janeiro do ano passado. O clube argentino alegava ter direito a receber 612 mil dólares referentes a despesas operacionais e impostos relacionados à transação. Por sua vez, o Corinthians questionava essa obrigação.

No início de 2023, o Corinthians pagou 4 milhões de dólares ao Talleres à vista. Entretanto, a disputa prosseguiu quando o Talleres apresentou uma nova reclamação à Fifa em junho do mesmo ano, exigindo 3 milhões de dólares adicionais referentes às parcelas futuras do contrato, cuja falta de pagamento poderia antecipar os vencimentos restantes.

A Fifa decidiu a favor do Talleres após a apresentação das alegações pelas partes envolvidas e determinou que o Corinthians pagasse 3,6 milhões de dólares, além de juros acumulados a uma taxa anual de 18%, calculados desde janeiro de 2024 até o efetivo pagamento. A entidade também estipulou uma indenização adicional no valor de 722,4 mil dólares.

Transferência de Félix Torres

Em relação à contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres pelo valor total de 6,5 milhões de dólares, o Santos Laguna alegou que o Corinthians havia quitado apenas a primeira parcela no valor de dois milhões de dólares. A segunda parcela venceu em maio do ano passado e não foi paga, levando o Santos Laguna a cobrar as cinco prestações restantes junto à Fifa.

A FIFA condenou o Corinthians a pagar os 4,5 milhões de dólares restantes, além da aplicação dos mesmos juros anuais de 18% sobre esse montante e uma multa adicional no valor de 675 mil dólares.

A íntegra da nota divulgada pelo Corinthians sobre a situação envolvendo Garro esclarece que o clube havia acordado adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta com pagamentos programados em parcelas futuras. Contudo, devido à interpretação divergente sobre deduções fiscais durante a primeira remessa bancária internacional, surgiu a disputa com o Talleres.

Diante dessa situação e após decisão da Fifa favorável ao Talleres, o Corinthians optou por recorrer ao CAS, onde aguarda julgamento e audiência para apreciação do caso. O clube reafirma seu compromisso em tratar a questão conforme os trâmites legais adequados e busca uma solução justa para ambas as partes envolvidas.