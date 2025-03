Giorgio Costantini, de 18 anos, brilha em estreia pelo River Plate

Neste domingo (9), o jovem brasileiro Giorgio Costantini, de apenas 18 anos, fez sua estreia no time principal do River Plate durante a partida contra o Atlético Tucumán, que terminou em vitória para os anfitriões por 1 a 0.

Costantini foi acionado pelo treinador Marcelo Gallardo aos 50 minutos do segundo tempo e teve a oportunidade de tocar na bola três vezes antes do apito final. O único gol da partida foi marcado por Facundo Colidio, garantindo assim os três pontos para a equipe.

Desde 2023, Giorgio tem sido parte integrante das divisões de base do River Plate, onde se destacou como camisa 10 nas categorias inferiores. Sua chamada ao time profissional representa um marco importante em sua trajetória no futebol.

Antes de seu ingresso em campo, Costantini já havia sido convocado anteriormente por Gallardo, mas esta foi a primeira vez que teve a chance de atuar em uma partida oficial. Ele entrou no lugar de Franco Mastantuono, uma promessa da equipe argentina.

O amor de Giorgio pelo River Plate é algo que transcende sua carreira; essa paixão foi herdada de seu avô, um argentino natural de San Juan que se estabeleceu em Curitiba na década de 1970. O avô de Giorgio é uma figura notável no mundo do futebol, conhecido por ter realizado uma cirurgia cardíaca no ex-jogador Washington, o “Coração Valente”, em 2003.

O irmão mais velho de Giorgio, Facundo Costantini, também está envolvido com o esporte. Após suas experiências nas categorias de base de clubes como Coritiba e São Paulo, ele atualmente joga profissionalmente pelo AEL Limassol, no Chipre.

Com a vitória deste fim de semana, o River Plate ocupa agora a segunda posição do Grupo B no Campeonato Argentino, acumulando 18 pontos. O próximo desafio da equipe será contra o Riestra, marcado para as 16h do próximo sábado.