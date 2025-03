Gio Lisboa Leva “Fora da Plateia” a São Paulo e região em show imperdíveis

Gio Lisboa, um dos maiores nomes da nova geração da comédia, é conhecido por seu humor inovador e altamente interativo. Com mais de 852 milhões de visualizações no YouTube e 11 milhões de seguidores nas redes sociais, o comediante natural do Rio Grande do Sul tem conquistado fãs no Brasil e no exterior. Em 2025, ele apresenta sua nova produção, “Fora da Plateia”, um espetáculo-série que promete revolucionar a forma de fazer comédia, trazendo uma experiência imersiva e participativa para o público.

Após uma estreia de sucesso em 5 de março, Gio Lisboa leva seu novo projeto para diversas cidades de São Paulo entre os dias 12 e 16 de março, em uma turnê que promete agitar as plateias com um formato único e inovador. As apresentações serão realizadas em locais icônicos da região, com cada show sendo gravado ao vivo para a série e com o público participando ativamente da construção do conteúdo.

“Fora da Plateia” não é apenas um espetáculo de comédia, mas uma experiência onde o público vai além da plateia tradicional. Durante a turnê, o comediante promete trazer quadros exclusivos e interações únicas, criando um espetáculo onde o público também contribui para o conteúdo, fazendo parte da gravação ao vivo. Além disso, algumas localidades terão a presença de after shows com apresentações musicais, bate-papos e momentos descontraídos com artistas convidados.

“Vamos viver a cidade juntos e construir esse espetáculo com o público. O vínculo será ainda mais forte”, afirma Gio Lisboa. Esse novo formato oferece uma imersão única, onde cada show é uma experiência irrepetível e cheia de surpresas, transformando cada apresentação em um evento único.

Além das apresentações, Gio Lisboa também promete grandes interações nas redes sociais, oferecendo descontos para aqueles que compartilharem trechos dos shows em suas plataformas, criando um verdadeiro movimento de engajamento com seus fãs.

Com Fora da Plateia, Gio Lisboa se reafirma como um dos maiores nomes da comédia atual, trazendo uma nova fase para sua carreira, ao mesmo tempo em que consolida sua posição como um artista multifacetado e inovador.

Serviço:

12/03 – Campinas, Teatro Oficina do Estudante Iguatemi

13/03 – São Paulo (Capital), Teatro Santo Augustinho

14/03 – Santos, Teatro Municipal Braz Cubas

15/03 – Praia Grande, Casa de Portugal

16/03 – Mongaguá, Centro Cultural Raul Cortez

Os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com