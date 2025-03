Renato Albani leva “Zona de Conforto” ao Rio de Janeiro nos dias 22 e 23 de março

Renato Albani, um dos maiores nomes da comédia stand-up no Brasil, chega ao Rio de Janeiro para apresentar o aclamado show “Zona de Conforto”. O espetáculo, que já ultrapassou a marca de 250 mil espectadores em todo o Brasil, será exibido em duas cidades fluminenses: Volta Redonda e São João de Meriti, nos dias 22 e 23 de março, respectivamente.

Com um humor afiado e reflexões sobre a vida cotidiana, Albani, ex-engenheiro e atualmente um dos comediantes mais relevantes da cena nacional, promete conquistar o público carioca com uma apresentação recheada de temas como o mercado financeiro, universo fitness, esportes e comportamentos sociais. “Zona de Conforto” é uma reflexão sobre as contradições humanas e a busca incessante por sair da zona de conforto, mesmo diante de desafios.

O espetáculo, que já percorreu diversos estados e países, também é uma das maiores provas do sucesso de Renato Albani. Em 2023, foram 310 apresentações esgotadas, e em 2024, mais 290 sessões lotadas. A temporada fixa do show em São Paulo, que acontece há mais de um ano no Teatro Sabesp, é uma das grandes responsáveis por consolidar sua carreira e ampliar sua audiência.

Serviço:

– Volta Redonda (RJ)

Data: 22 de março de 2025

Horários: 20h e 22h

Local: Cine 9 de abril

– São João de Meriti (RJ)

– ⁠Data: 23 de março de 2025

Horário: 20h

Local: Via Music Hall

Os ingressos podem ser adquiridos pelo www.uhuu.com