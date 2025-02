Ginástica Rítmica e grandes atletas encerram programação do Sesc Verão 2025

A Ginástica Rítmica ganha cada vez mais adeptos e visibilidade em campeonatos mundo afora. Para essa ação, aulas abertas prévias aquecem a chegada da nossa atleta olímpica, Bárbara Domingos, com uma breve conversa sobre suas conquistas e jornada, além de uma apresentação e convite às futuras gerações para esse lindo esporte. Com o tema “Segue o Jogo!”, o Sesc Verão 2025 encerra sua ação, tendo celebrado 30 anos de contínuo incentivo à prática de esportes e atividades físicas. No Sesc Mogi das Cruzes, a programação iniciada em Janeiro, trouxe à cidade renomados e premiados atletas, como Bia Souza e o judoca William Lima, além do ícone do Basquete Shamell (basquete) e Jackie Silva (Vôlei de praia) entre outros.

Dia 15/2, sábado, 14h30. Livre – Grátis

Atividade Relacionada

Vivência de Ginástica Rítmica

Nesta atividade, o público será convidado a conhecer e experimentar a Ginástica Rítmica ou, simplesmente, GR. Modalidade de ginástica executada com a combinação de técnicas e movimentos corporais e o manuseio de aparelhos, como fita, bola, maças, arco e corda.

De 11 a 15/2, terça, quinta e sábado, das 14h às 18h – Galpão – Grátis

Atividade com recurso de tradução em libras

Programe-se e venha curtir o verão com + Esportes!

Segue o Jogo

Hidroanimação

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

aulas abertas com ritmos, movimentos, jogos e brincadeiras recreativas. Uma experiência dinâmica que promove interação e diversão para todos!

Até 30/3, sábados e domingos, das 11h às 11h30. Piscina.

Grátis. Obs: somente com credencial e exame dermatológico válido.

Recreação Aquática

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

Ações lúdicas com brincadeiras, jogos e esportes aquáticos, promovendo diversão e interação entre os participantes.

Até 30/3, sábados e domingos, das 14h30 às 15h30. Piscina.

Vagas Limitadas. Grátis. Obs: somente com credencial e exame dermatológico válido.

Yoga Especial

Japamala e Yoga

Com Carine Rubira

Dia 11/2, terça, das 18h30 às 20h – Tenda

Dia 13/2, das 19h às 20h – CEA

A Japamala é um cordão de 108 contas utilizado para recitar mantras nas meditações. Nessa ação, as pessoas participantes irão construir o seu e realizar posteriormente uma aula de Vinyasana Yoga.

Yoga Integral

Com Katia Maciel

Vivências de Yoga Integral, atividade que busca a união de tudo que representa estarmos vivos: da respiração com a atenção, do descanso com o movimento, do equilíbrio com força, sentar, deitar, ficar em pé, brincar, sentir, meditar, tudo isto com respeito e cuidado aos limites e condições individuais

Até 23/2, domingo, das 10h às 11h.

Tenda. Vagas Limitadas. Senhas uma hora antes da atividade! Grátis!

Beach Tennis

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

O beach tennis (conhecido como tênis de praia ou areia) se destaca pelo dinamismo e intensa movimentação corporal, podendo ser jogado individualmente ou em duplas.

Até 16/2, terça a sexta, 17h30 às 18h30; sábados e domingos, das 15h às 16h.

Quadra de Areia

Grátis.

Jiu-Jitsu para Mulheres

Atividade destinada ao público feminino, onde a proposta é trabalhar o encorajamento das participantes para a vivência de lutas e potencialidades que transcendem o esporte a partir dos conhecimentos iniciais sobre a modalidade, conduzidos por profissional especializada.

Até 14/2, quarta e sexta, 19h às 21h

Galpão

Grátis

Bocha Paralímpica

Maciel Santos e Iuri Tauan, atletas de Mogi das Cruzes, já conquistaram excelentes resultados, incluindo medalhas em Paralimpíadas. Juntos, eles participam de uma vivência nessa modalidade esportiva.

Dia 16/2, domingo, 10h.

Quadra Rosa. Grátis.

A partir de 7 anos.