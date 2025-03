Gina Garcia se destaca no Carnaval SP

Depois de uma estreia emocionante no Carnaval de São Paulo, Gina Garcia volta à folia no dia 8 de março com uma agenda especial. A cantora será a Rainha do Bloco da Lisa, representando as mães de filhos LGBTQIAPN+ em uma celebração pelo Dia Internacional da Mulher, e também marcará presença no Desfile das Campeãs ao lado da Camisa Verde e Branco, que conquistou o 5º lugar no Carnaval paulistano.

Sua jornada na folia começou em grande estilo. No dia 28 de fevereiro, Gina desfilou pela primeira vez no Sambódromo de São Paulo ao lado de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, no carro alegórico da Camisa Verde e Branco, que homenageou o poeta no enredo “O Tempo Não Para! Cazuza – O Poeta Vive!”. A data também marcou o lançamento do EP Gina Canta Cazuza, com releituras em samba de clássicos do cantor, incluindo a faixa “Exagerado”, com participação de Evelyn Castro.

Agora, a festa continua com Gina brilhando novamente no Carnaval, unindo música, emoção e representatividade!