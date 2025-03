Conheça as grandes campeãs do carnaval de São Paulo

O Carnaval de São Paulo vai muito além do Sambódromo do Anhembi. O Carnaval de Bairros traz a tradição do samba e mantém a cultura viva por meio do trabalho das escolas de samba e blocos de fantasia filiados à União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP), entidade responsável por promover e valorizar o Carnaval nos diversos territórios paulistanos.

Em 2025, os desfiles da UESP foram marcados por enredos emocionantes, figurinos criativos e um espetáculo vibrante, que reforça a importância do samba como expressão cultural e identidade comunitária. Após intensas apresentações entre os dias 22/2 e 3/3, diversas agremiações se destacaram e conquistaram o título em suas respectivas divisões. Em cinco dias de desfile cerca de 250 mil pessoas assistiram aos desfiles na Vila Esperança e no Butantã.

As notas dos julgadores foram reveladas na apuração realizada na tarde desta quarta-feira, 5/3, no Sambódromo do Anhembi. No Grupo Especial de Bairros, a Uirapuru da Mooca consagrou-se como a grande campeã, com uma performance impecável e o enredo “Pra Oxóssi Dançar!“. A Amizade Zona Leste conquistou a segunda posição com o enredo Caridade. As duas agremiações subiram para o Grupo de Acesso 2 da Liga das Escola de Samba de São Paulo.

Com o tema “Vem Brincar com a Mocidade”, a Mocidade Independente da Zona Leste foi a grande campeã do Grupo Especial de Blocos, com 179,9 pontos. Em segundo lugar, ficou a Mocidade Amazonense, com 179,8 pontos, que apresentou o tema Cinema. Com uma homenagem ao Pará, o bloco Chorões da Tia Gê conquistou a terceira posição, com 179,6 pontos.

Campeã do Grupo Especial de Blocos, Mocidade Independente da Zona Leste (Daniel Amorim/UESP)

No Grupo de Acesso de Blocos, a Imperatriz do Jaraguá se destacou com o tema “Feira Livre” e conquistou o título com 179,5 pontos, seguida pela Unidos do Abaeté com 178,4, que ficou em segundo lugar, com o tema Noite Boêmia. O bloco Império do Morro, que apresentou o tema Folclores Brasileiro: Lendas, Mitos e Ilusões e ficou em terceiro lugar, com 178,3 pontos.

Campeã do Acesso de Blocos, Imperatriz do Jaraguá (Daniel Amorim/UESP)

No Grupo de Acesso de Bairros 1, a escola de samba Filhos da Santa foi a campeã, conquistou o título com 180,0 pontos ao levar para a avenida o enredo “No Coração da Cidade, um Recanto Paulistano – Santa Cecília, meu bairro, meu lugar”, exaltando a boêmia, a musicalidade e outros aspectos de um dos bairros mais populares de São Paulo. A Penha desfilou com o enredo Tambor, a identidade afro-brasileira e garantiu o vice-campeonato com 179,7 pontos. As escolas de samba TUP e Os Bambas ficaram em 11º e em 12º lugares, respectivamente, e desceram para o Grupo de Acesso de Bairros 2.

Campeã do Grupo de Acesso 1, Filhos da Santa (Daniel Amorim/UESP)

Já no Grupo de Acesso de Bairros 2, a campeã foi a Cacique do Parque, que desfilou com o enredo Mata minha sede? e garantiu o primeiro lugar com 179,3 pontos, seguida pela União Independente da Zona Sul, que apresentou o enredo Reflorescer, que conquistou o segundo lugar, com 179,1 pontos. As escolas de samba Em Cima da Hora Paulistana e Dragões de Vila Alpina terminaram nas últimas posições e desceram para o Grupo de Acesso de Bairros 3.

Campeã do Grupo de Acesso 2, Cacique do Parque (Daniel Amorim/UESP)

No Grupo de Acesso de Bairros 3, a escola Acadêmicos do Ipiranga, desfilou com o enredo “Um homem, uma missão” e foi coroada campeplã com 180 pontos. A vice-campeã foi a Joia da Coroa, que apresentou o enredo “Giras de Umbanda – Metade de Mim é Fé, Metade de Mim é Axé” e somou 179,9 pontos. As duas agremiações subiram para o Grupo de Acesso de Bairros 2. Já as escolas de samba Raízes da Vila Prudente, Tradição do Cangaíba e Paulistanos da Glória foram os últimas colocadas e estão suspensas dos desfiles oficiais.

Segundo Alexandre Magno (Nenê), presidente da UESP a entidade encerrou o Carnaval 2025 com um saldo positivo, as escolas e os blocos deram um show. “Foram feitos grandes investimentos na comunicação e na estrutura na Vila Esperança e no Butantã, oferecendo mais conforto para as escolas e para o público. Tudo isso foi possível graças à parceria com a Prefeitura de São Paulo e Câmara Municipal de São Paulo. Vamos seguir trabalhando para engrandecer ainda mais os desfiles da UESP Carnaval 2026” diz ele.

O papel da UESP na valorização do Carnaval de bairro

A UESP desempenha um papel fundamental na valorização do Carnaval de bairro, garantindo que escolas e blocos de diversas regiões tenham espaço para expressar sua cultura e criatividade. Com desfiles espalhados por diferentes pontos da cidade, a União das Escolas de Samba Paulistanas promove uma festa democrática e acessível, fortalecendo a identidade das comunidades e reafirmando a diversidade do Carnaval paulistano.

Além disso, a entidade trabalha para fortalecer as agremiações, proporcionando um Carnaval mais acessível, inclusivo e fiel às raízes do samba. A cada ano, as escolas filiadas surpreendem com desfiles de altíssimo nível, demonstrando que o samba nos bairros de São Paulo segue pulsante e cheio de histórias para contar.

O Carnaval de 2025 foi mais uma prova de que o samba paulistano é resistência, tradição e cultura viva.

Grupo Especial de Bairros

Uirapuru da Mooca — 269,0 pontos Amizade Zona Leste — 268,7 pontos Saudosa Maloca — 268,7 pontos Lavapés Pirata Negro — 268,7 pontos Unidos de Santa Bárbara — 268,1 pontos Unidos de São Miguel — 268,0 pontos Acadêmicos de São Jorge — 267,0 pontos Leandro de Itaquera — 266,9 pontos Vale Encantado — 266,8 pontos Combinados de Sapopemba — 266,5 pontos Isso Memo — 266,5 pontos Unidos de Guaianazes — 235,7 pontos

Grupo Especial de Blocos

Mocidade Independente da Zona Leste — 179,9 pontos Mocidade Amazonense — 268,7 pontos Saudosa Maloca — 179,8 pontos Chorões da Tia Gê — 179,6 pontos Vovó Bolão — 179,5 pontos Caprichosos do Piqueri — 179,3 pontos Unidos dos Palmares — 179 pontos Kacike da Vila — 178,7 pontos Inajar de Souza — 178,7 pontos Garotos da Vila — 178,7 pontos Pavilhão 9 — 178,4 pontos Unidos do Guaraú — 178 pontos Não Empurra que É Pior — 177,9 pontos

Grupo de Acesso de Blocos

Imperatriz do Jaraguá — 179,5 pontos Unidos do Abaeté — 178,4 pontos Império do Morro — 178,3 pontos Unidos do Pé Grande — 178,3 pontos União da Trindade — 176,5 pontos Caprichosos da Zona Sul — 147,3 pontos

Grupo de Acesso de Bairros 1

Filhos da Santa – 180,0 pontos Penha – 179,7 pontos União da Vila Albertina – 179,0 pontos Tradição Albertinense – 179,0 pontos Mocidade Robruense – 178,9 pontos Flor de Vila Dalila – 178,7 pontos Império Real – 178,6 pontos Prova de Fogo – 178,6 pontos União Imperial – 178,3 pontos Império Lapeano – 178,0 pontos TUP – 177,8 pontos Os Bambas – 177,1 pontos

Grupo de Acesso de Bairros 2

Cacique do Parque – 179,3 pontos União Independente da Zona Sul – 179,1 pontos Acadêmicos do Butantã – 178,8 pontos Oba-Oba – 178,6 pontos Flor de Liz – 178,3 pontos Zumbi Zaire – 178,2 pontos Príncipe Negro – 178,2 pontos Imperial da Vila Penteado – 178,1 pontos Passo de Ouro – 177,4 pontos Em Cima da Hora Paulistana – 177,2 pontos Dragões de Vila Alpina – 177,0 pontos

Grupo de Acesso de Bairros 3