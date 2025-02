Gina Garcia lança o primeiro single “Brasil” do projeto em homenagem a Cazuza 

Chegou o grande dia! Nesta sexta-feira (7), Gina Garcia apresenta oficialmente o projeto Gina Canta Cazuza com o lançamento de “Brasil”, primeira faixa da homenagem ao ícone da música brasileira. A canção chega acompanhada de um clipe, trazendo uma nova roupagem para o hino atemporal, agora no ritmo do samba.

Nos próximos meses, a cantora seguirá homenageando o poeta do rock ao lado de nomes que prometem surpreender.

Com 38 anos de carreira, Gina Garcia, mãe da também consagrada cantora Gloria Groove, já colaborou com grandes nomes da música nacional e internacional. Durante 29 anos, foi integrante do Raça Negra e, desde que iniciou sua carreira solo em 2023, vem conquistando o público com projetos marcantes, como Gina Canta Gal e o álbum Tô Pronta, lançado em 2024.