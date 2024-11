Gina Garcia divulga primeiro álbum solo “Tô Pronta” completo nas plataformas digitais

Gina Garcia, cantora de talento único que tem conquistado cada vez mais espaço e reconhecimento na música brasileira, marca uma nova etapa de sua vida e de sua carreira com o lançamento de seu primeiro álbum solo, intitulado “Tô Pronta”. Com 12 faixas cuidadosamente selecionadas, o projeto completo foi lançado nesta quinta-feira (21) em todas as plataformas digitais.

Nos últimos meses, Gina divulgou singles e canções especiais que prepararam os fãs para o projeto na íntegra, e as faixas lançadas acumulam 3 milhões de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo. Dentre elas, “Dá Pra Ser Feliz”, uma parceria emocionante com ninguém menos que Péricles, “Meu Anjo”, um dueto envolvente que conta uma história pessoal e emocionante entre Gina e Gloria, e “Respeito É Bom”, uma potente homenagem à comunidade LGBT+, com participações especiais de Preta Gil, Caio Prado, Assucena, Liniker e Erika Hilton.

No início de outubro, o aguardado single “DESPEITO” chegou às plataformas digitais, em parceria com Marvilla, uma das grandes revelações da nova geração. A faixa conta a história de uma mulher que descobre a traição de seu amor, mas decide seguir em frente.

Após 37 anos de carreira, Gina está pronta para brilhar como protagonista. Nascida e criada em uma família profundamente ligada às artes na zona leste de São Paulo, Gina iniciou sua jornada profissional em 1987 e rapidamente se destacou nos palcos de São Paulo. Com o passar dos anos, tornou-se uma das backing vocals mais requisitadas do Brasil, colaborando com ícones nacionais e internacionais, incluindo Gian & Giovani, Elza Soares, Gloria Gaynor, entre outros. Sua marcante contribuição à banda Raça Negra, onde atuou por 29 anos, consolidou sua posição na música popular brasileira.

Em 2023, Gina Garcia lançou sua carreira solo e percorreu o país com seu tributo em homenagem a sua diva Gal Costa. Com “Tô Pronta”, se apresenta como uma artista completa, literalmente pronta para encantar e emocionar com sua voz única. Este álbum é o reflexo de uma carreira dedicada à música, uma celebração de sua história e uma promessa de muito mais por vir.

Lista de faixas do álbum “Tô Pronta”:

1. Meu Anjo (com Gloria Groove)

2. Respeito É Bom (com Assucena, Caio Prado, Liniker, Preta Gil, Erika Hilton)

3. Dá Pra Ser Feliz (com Péricles)

4. Samba do Adeus

5. Herança

6. Despeito (com Marvvila)

7. Tô Pronta

8. Essa Mulher (com Gloria Groove)

9. Espelho

10. 100%

11. Tanto Que Aprendi De Amor

12. Benção Divina