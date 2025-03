Gina Garcia brilha no Desfile das Campeãs e no Bloco da Lisa no Carnaval de São Paulo

Energia, emoção e representatividade! Gina Garcia fez do Carnaval de São Paulo um verdadeiro espetáculo. Na noite deste sábado (8), a cantora voltou ao Sambódromo para brilhar no Desfile das Campeãs ao lado da Camisa Verde e Branco, 5ª colocada no ranking das escolas paulistanas. Antes de entrar na avenida, Gina encantou o público ao interpretar “Faz Parte do Meu Show”, de Cazuza, no esquenta da escola, reforçando a conexão com o enredo “O Tempo Não Para! Cazuza – O Poeta Vive!”.

A apresentação acontece no momento em que Gina celebra a obra do artista com o lançamento de seu EP “Gina Canta Cazuza”, já disponível nas plataformas digitais, que traz releituras de músicas do artista em ritmo de samba.

Mais cedo, Gina também foi um dos grandes destaques do Bloco da Lisa, onde desfilou como Rainha em uma celebração especial pelo Dia Internacional da Mulher. Representando as mães de filhos LGBTQIAPN+, a cantora levou sua energia contagiante às ruas do Centro de São Paulo, participando de uma festa marcada por inclusão, diversidade e muita música.

Com momentos inesquecíveis tanto na avenida quanto nas ruas, Gina encerra sua passagem pelo Carnaval 2025 com chave de ouro, deixando sua marca na folia paulistana com muita emoção.