Gina Garcia estreia no Carnaval de SP com desfile emocionante na Camisa Verde e Branco

Ontem (28), Gina Garcia viveu um momento inesquecível em sua estreia no Carnaval de São Paulo. Pela primeira vez desfilando no Sambódromo do Anhembi, a cantora marcou presença na Camisa Verde e Branco, que levou para a avenida o enredo “O Tempo Não Para! Cazuza – O Poeta Vive!”, uma grande homenagem ao legado do ícone da música brasileira.

Ao lado de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, Gina brilhou no carro da escola, reforçando o tributo emocionante ao poeta cuja obra segue inspirando gerações.

Além do desfile, o dia 28 também trouxe outra celebração ao artista: o lançamento do EP “Gina Canta Cazuza”, que chegou às plataformas digitais com três releituras em samba de clássicos do cantor. O projeto ainda conta com a participação especial de Evelyn Castro na faixa “Exagerado”.