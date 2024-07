Gilvan intensifica escutas públicas com encontros com moradores do Jardim Santo André e região

Pré-candidato a prefeito de Santo André, Gilvan intensificou nos últimos dias o processo de escuta pública para elaborar o seu plano de governo. Ao lado do prefeito Paulo Serra, na sexta-feira (19) ele ouviu contribuições de pessoas que atuam no Terceiro Setor, em evento realizado no Aramaçan, e, na manhã deste domingo (21), realizou a quinta plenária do Santo André da Gente, com moradores do Jardim Santo André e região.

“Nossa agenda está repleta de encontros com a população com o intuito de colher o maior número possível de contribuições para o nosso plano de governo. Temos andado a cidade inteira e ouvindo as pessoas. Sabemos que ainda temos muito por fazer, mas fico feliz de ouvir também que a vida dos andreenses melhorou nos últimos sete anos de governo do prefeito Paulo Serra e é pela continuidade desta gestão que temos trabalhado”, destacou Gilvan.

Ontem o pré-candidato a prefeitura de Santo André, Gilvan, participou junto ao prefeito Paulo Serra, da reinauguração do Cine Lyra. Veja no instagram!

Na plenária deste domingo os moradores do Jardim Santo André e região puderam fazer perguntas ao pré-candidato Gilvan e ao prefeito Paulo Serra. Outras participações foram computadas por meio de formulários e urnas disponibilizadas na entrada do evento. Os andreenses que não puderam participar da plenária ainda podem fazer suas sugestões de forma virtual no site www.santoandredagente.com.

“Começamos esse trabalho de escuta da população lá em 2015, na minha primeira eleição para prefeito, que foi onde eu conheci o Gilvan. É muito importante ouvir as pessoas e as demandas dos bairros para construir o plano de governo, que depois vai se transformar no plano de metas. O Gilvan está na nossa gestão desde o início e tem a nossa confiança para continuar o trabalho que iniciamos há sete anos e meio. Por isso foi o escolhido para ser o nosso pré-candidato a prefeito”, destacou Paulo Serra.

Ainda estão previstas mais quatro plenárias do Santo André da Gente até o dia 31 de julho. A próxima será nesta segunda-feira (22), às 19h, no Buffet Fagundes (Rua Jorge Beretta, 633 – Parque Erasmo Assunção), quando serão ouvidos moradores do território 3, composto por bairros como Jardim Alzira Franco, Parque Erasmo Assunção, Parque Capuava, Parque Novo Oratório, Jardim Rina, Jardim Itapoan, Jardim Ana Maria, Parque João Ramalho e Jardim Santo Alberto.