Com apoio de Paulo Serra, Gilvan lança Santo André da Gente

Gilvan, pré-candidato a prefeito de Santo André, lançou nesta quinta-feira (27) o Santo André da Gente, processo de escuta da população que vai resultar no plano de governo que o candidato do PSDB pretende colocar em prática a partir de 2025, caso seja eleito. O evento aconteceu no Hotel Hilton Garden Inn, na Vila Homero Thon, e contou com a presença do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), um dos seus grandes apoiadores, entre outras autoridades.

“Estou muito feliz porque o Santo André da Gente é um projeto que ajudei a construir lá em 2015 para a eleição do primeiro mandato do prefeito Paulo Serra e que deu tão certo que transformou a gestão na mais bem avaliada da história da cidade. Agora vamos repetir a dose, com muito mais tecnologia e alcance, esperando contribuição de grande parte da população para que possamos construir um grande plano de governo”, comentou Gilvan.

Gilvan é o pré-candidato do Paulinho

O prefeito Paulo Serra destacou a importância da participação dos moradores no projeto. “O Santo André da Gente é uma ferramenta muito importante e que vai funcionar para estruturar um grande plano de governo, baseado em dados técnicos, claro, mas também no anseio da população. Esse é um grande diferencial da campanha do Gilvan, que tem apoio de 19 vereadores desta legislatura, que já nasceu grande e será ainda maior com a participação da população”, destacou.

O Santo André da Gente terá nove escutas públicas em nove territórios da cidade para que os andreenses possam contribuir efetivamente na construção do plano de governo de Gilvan. Também já está no ar o site www.santoandredagente.com para que os moradores possam realizar suas sugestões de forma virtual para que Santo André siga o ritmo forte de crescimento.

A primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), que estava cumprindo agenda oficial na Assembleia Legislativa de São Paulo, manifestou apoio ao projeto por meio de vídeo. “Santo André sempre se destacou pela solidariedade e pela união e desta vez tenho certeza que não será diferente. Com todos juntos vamos continuar criando e exportando grandes iniciativas como o Moeda Pet e o Moeda Verde. Conto com a participação da população para criar um grande plano de governo”, ressaltou.

“O Santo André da Gente está bem estruturado, dividido em eixos para um melhor aproveitamento das sugestões dos munícipes. Nossa intenção é fazer um plano de governo democrático e que mantenha Santo André no rumo certo”, pontuou Acacio Miranda, atual secretário de Saúde e um dos integrantes da equipe técnica que está elaborando o plano de governo de Gilvan.