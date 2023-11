Gilberto Costa pede reconhecimento da AfroSanca como Patrimônio Cultural

A 4ª edição da AfroSanca de São Caetano do Sul foi realizada no mês de novembro visando valorizar o Dia Nacional da Consciência Negra. O evento promove a cultura afro-brasileira, possibilitando uma maior visibilidade das iniciativas culturais, empreendedoras e o combate ao racismo. Projeto de lei do vereador Gilberto Costa (Avante) visa garantir que a AfroSanca integre o Patrimônio Cultural Imaterial da cidade.

“Esse projeto de lei garantirá que a cidade de São Caetano do Sul continue cada vez mais valorizando as tradições e costumes. Com isso, cria-se um espaço para o diálogo e a compreensão entre diferentes grupos étnicos e culturais, promovendo a construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa”, argumentou o vereador na justificativa da propositura, que passará pelos trâmites internos do Legislativo até ser levada para votação em plenário.

O parlamentar destaca a importância da valorização da festividade. “A AfroSanca destaca a importância de compreender e reconhecer a história dos afrodescendentes no Brasil, incluindo a escravidão, a luta pela liberdade e os desafios enfrentados pela população negra ao longo dos anos”, disse. “Ao promover a conscientização, as comemorações podem contribuir para a luta contra o preconceito racial e a promoção da igualdade”, complementou Gilberto Costa.

A AfroSanca promove debates, palestras, ações culturais e outras atividades com acesso ao público, visando aprofundar o conhecimento relativo ao estudo da história da formação da comunidade negra. O evento também promove o empreendedorismo com geração de renda através da exposição e venda de moda afro