Gil do Vigor e Serasa unem forças no Feirão Limpa Nome 

A Serasa continua sua missão de estimular brasileiros a negociarem suas dívidas e saírem do vermelho durante o Feirão Limpa Nome. Nesta quarta-feira (19), a empresa conta com o reforço do economista Gil do Vigor, que irá auxiliar consumidores que desejam receber atendimento por telefone gratuito. A partir das 14h, Gil atenderá consumidores pelo canal do Alô Serasa, direto da Tenda no Vale do Anhangabaú para compartilhar dicas valiosas sobre educação e saúde financeira.

Conhecido por sua personalidade única e por auxiliar milhares de brasileiros com informações de economia pelas redes sociais, com linguagem fácil e acessível, o estudante de PhD nos Estados Unidos, Gil do Vigor, fará parte do time da Serasa, que busca combater a inadimplência e promover oportunidades para consumidores que desejam negociar as dívidas.

“A educação financeira é essencial na vida de todos os brasileiros e fico feliz em poder contribuir com ações que permitem o público a compreender melhor suas finanças, tomar decisões e criar estratégias para evitar dívidas. A liberdade financeira é um desejo de muitos brasileiros e acredito que o feirão pode auxiliá-los a alcançá-la”, declara o apresentador da TV Globo, onde está no ar em três programas: Mais Você, que aborda sobre finanças; Pequenas Empresas Grandes Negócios, que dá dicas de economia para microempreendedores; e Bate Papo BBB, onde entrevista o eliminado da semana do reality show da emissora.

“O jeito autêntico e carismático de se comunicar do Gil ressoa com a maneira como falamos sobre educação financeira em nossos canais, reforçando a empatia necessária ao abordar um tema ainda carregado de complexidades”, afirma Gabriela Siqueira, coordenadora de redes sociais da Serasa. “Além disso, o alcance e a conexão genuína que mantém com as pessoas que o acompanham inspiram a audiência e incentiva brasileiros a olharem com mais carinho a sua vida financeira”.

Durante esta semana, de 18 a 22 de março, a Serasa promove o Alô Serasa, atendimento gratuito pelo telefone 0800 591 5161. Das 8h às 20h, milhares de endividados podem regularizar as contas ou dívidas de 1.456 empresas que se juntaram ao mutirão contra a inadimplência.